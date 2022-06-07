07 июня 2022

Пермское предприятие задолжало работникам более 700 тысяч рублей

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Приставы помогли погасить долги по зарплате Фото:

В Перми ООО «Технологии защиты металлов» долгое время не выплачивало зарплату своим работникам. Предприятие задолжало сотрудникам 725 тысяч рублей. О сложившейся ситуации сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю.

В течение длительного времени 40 сотрудников ООО «Технологии защиты металлов» не получали заработную плату. Судебные приставы пытались побеседовать с руководством предприятия, однако директора не было на месте. «Пристав оставил на имя директора извещение с предупреждением об уголовной ответственности, после чего руководство добровольно погасило долги по зарплате», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о том, что судебный пристав выманил должницу пригласив на вечеринку с бесплатной выпивкой. Женщина долгое время уклонялась от уплаты алиментов на своего ребенка.

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В Перми ООО «Технологии защиты металлов» долгое время не выплачивало зарплату своим работникам. Предприятие задолжало сотрудникам 725 тысяч рублей. О сложившейся ситуации сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. В течение длительного времени 40 сотрудников ООО «Технологии защиты металлов» не получали заработную плату. Судебные приставы пытались побеседовать с руководством предприятия, однако директора не было на месте. «Пристав оставил на имя директора извещение с предупреждением об уголовной ответственности, после чего руководство добровольно погасило долги по зарплате», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о том, что судебный пристав выманил должницу пригласив на вечеринку с бесплатной выпивкой. Женщина долгое время уклонялась от уплаты алиментов на своего ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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