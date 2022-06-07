Пермское предприятие задолжало работникам более 700 тысяч рублей

Приставы помогли погасить долги по зарплате Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми ООО «Технологии защиты металлов» долгое время не выплачивало зарплату своим работникам. Предприятие задолжало сотрудникам 725 тысяч рублей. О сложившейся ситуации сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю.

В течение длительного времени 40 сотрудников ООО «Технологии защиты металлов» не получали заработную плату. Судебные приставы пытались побеседовать с руководством предприятия, однако директора не было на месте. «Пристав оставил на имя директора извещение с предупреждением об уголовной ответственности, после чего руководство добровольно погасило долги по зарплате», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о том, что судебный пристав выманил должницу пригласив на вечеринку с бесплатной выпивкой. Женщина долгое время уклонялась от уплаты алиментов на своего ребенка.