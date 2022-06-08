Звездный силовик из Екатеринбурга получил генеральское звание

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Константин Строганов получил звание генерал-майора Фото:

Бывший борец с организованной преступностью свердловского главка полиции Константин Строганов, возглавивший северо-восточный административный округ ГУ МВД Москвы, получил звание генерал-майора. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Указ о присвоении Строганову на днях подписал президент РФ. Насколько я знаю, Строганову уже даже вручили новые погоны», — поделился собеседник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД РФ. Ответа на момент публикации не поступало.

Карьера Строганова в МВД началась в 1996 году. В Москве он боролся с бандитскими формированиями, а затем пошел на повышение, став начальником отделения. В 2011 году Строганова перевели в Екатеринбург для борьбы с организованной преступностью. В регионе он стал известен благодаря операциям по разоблачению криминальных группировок и торговцев техническим спиртом. После получения положительных отзывов Строганов вернулся в Москву на руководящие посты.

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Бывший борец с организованной преступностью свердловского главка полиции Константин Строганов, возглавивший северо-восточный административный округ ГУ МВД Москвы, получил звание генерал-майора. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Указ о присвоении Строганову на днях подписал президент РФ. Насколько я знаю, Строганову уже даже вручили новые погоны», — поделился собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД РФ. Ответа на момент публикации не поступало. Карьера Строганова в МВД началась в 1996 году. В Москве он боролся с бандитскими формированиями, а затем пошел на повышение, став начальником отделения. В 2011 году Строганова перевели в Екатеринбург для борьбы с организованной преступностью. В регионе он стал известен благодаря операциям по разоблачению криминальных группировок и торговцев техническим спиртом. После получения положительных отзывов Строганов вернулся в Москву на руководящие посты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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