Звездный силовик из Екатеринбурга получил генеральское звание

08 июня 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Константин Строганов получил звание генерал-майора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший борец с организованной преступностью свердловского главка полиции Константин Строганов, возглавивший северо-восточный административный округ ГУ МВД Москвы, получил звание генерал-майора. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Указ о присвоении Строганову на днях подписал президент РФ. Насколько я знаю, Строганову уже даже вручили новые погоны», — поделился собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД РФ. Ответа на момент публикации не поступало. Карьера Строганова в МВД началась в 1996 году. В Москве он боролся с бандитскими формированиями, а затем пошел на повышение, став начальником отделения. В 2011 году Строганова перевели в Екатеринбург для борьбы с организованной преступностью. В регионе он стал известен благодаря операциям по разоблачению криминальных группировок и торговцев техническим спиртом. После получения положительных отзывов Строганов вернулся в Москву на руководящие посты. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Бывший борец с организованной преступностью свердловского главка полиции Константин Строганов, возглавивший северо-восточный административный округ ГУ МВД Москвы, получил звание генерал-майора. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Указ о присвоении Строганову на днях подписал президент РФ. Насколько я знаю, Строганову уже даже вручили новые погоны», — поделился собеседник. URA.RU направило запрос в пресс-службу МВД РФ. Ответа на момент публикации не поступало. Карьера Строганова в МВД началась в 1996 году. В Москве он боролся с бандитскими формированиями, а затем пошел на повышение, став начальником отделения. В 2011 году Строганова перевели в Екатеринбург для борьбы с организованной преступностью. В регионе он стал известен благодаря операциям по разоблачению криминальных группировок и торговцев техническим спиртом. После получения положительных отзывов Строганов вернулся в Москву на руководящие посты.