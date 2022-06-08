Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» прилетела в Сургут (ХМАО). Об этом сообщается в официальном паблике группы в соцсети «ВКонтакте». «Берем курс на Сургут. Погода на сегодня отличная, настрой боевой!», — отмечается в посте. Местные жители комментируют посты «Русских Витязей». «Ура! Любименькие наши, с прилетом в Сургут! Как мы вас ждали», — написала Елена Вереюхина. «Видела, как летели», — поделилась Юлия Штейн. Ранее о выступлении пилотажной группы на Дне города Сургута сообщал глава города Андрей Филатов. Юных сургутян ждут не только выступления, но и встречи с пилотами и экскурсии к самолетам. «Русские Витязи» получили приглашение вновь посетить Югру для проведения полноценного авиашоу. Ранее в программу показательных выступлений в Нижневартовске и Сургуте свои коррективы внесла погода.