08 июня 2022
07 июня 2022

«Русские Витязи» прибыли в Сургут. Фото, видео

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Репетиция воздушной части Парада Победы. Москва, храм василия блаженного, самолеты, группа, стрижи, покровский собор, воздушный парад, русские витязи
Пилотажная группа выступит на Дне города Фото:

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» прилетела в Сургут (ХМАО). Об этом сообщается в официальном паблике группы в соцсети «ВКонтакте».

«Берем курс на Сургут. Погода на сегодня отличная, настрой боевой!», — отмечается в посте.

Местные жители комментируют посты «Русских Витязей». «Ура! Любименькие наши, с прилетом в Сургут! Как мы вас ждали», — написала Елена Вереюхина. «Видела, как летели», — поделилась Юлия Штейн.

Ранее о выступлении пилотажной группы на Дне города Сургута сообщал глава города Андрей Филатов. Юных сургутян ждут не только выступления, но и встречи с пилотами и экскурсии к самолетам.

«Русские Витязи» получили приглашение вновь посетить Югру для проведения полноценного авиашоу. Ранее в программу показательных выступлений в Нижневартовске и Сургуте свои коррективы внесла погода.

«Русские Витязи» в Сургуте
«Русские Витязи» в Сургуте

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Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» прилетела в Сургут (ХМАО). Об этом сообщается в официальном паблике группы в соцсети «ВКонтакте». «Берем курс на Сургут. Погода на сегодня отличная, настрой боевой!», — отмечается в посте. Местные жители комментируют посты «Русских Витязей». «Ура! Любименькие наши, с прилетом в Сургут! Как мы вас ждали», — написала Елена Вереюхина. «Видела, как летели», — поделилась Юлия Штейн. Ранее о выступлении пилотажной группы на Дне города Сургута сообщал глава города Андрей Филатов. Юных сургутян ждут не только выступления, но и встречи с пилотами и экскурсии к самолетам. «Русские Витязи» получили приглашение вновь посетить Югру для проведения полноценного авиашоу. Ранее в программу показательных выступлений в Нижневартовске и Сургуте свои коррективы внесла погода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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