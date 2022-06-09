В Челябинской области выросли доходы предприятий

10 июня 2022 в 09:51 Размер текста - 17 +

Наибольший оборот показывает добыча полезных ископаемых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области выросли доходы предприятий. Как сообщили URA.RU в Контрольно-Счетной палате (КСП) региона, за январь—апрель 2022 года оборот организаций области на 264,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года. «Оборот предприятий Челябинской области уверенно растет. А это один из базовых показателей деловой активности, отражающий валовые доходы предприятий от реализации товаров и услуг. За январь—апрель 2022 года оборот организаций области составил 1 795,7 млрд рублей, что на 264,8 млрд рублей больше (+17,3%), чем за январь—апрель 2021 года», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП региона. В ведомстве отмечают, что зафиксированный темп роста оборота предприятий региона (+17,3%), существенно превышает темп инфляции (+10,3%). Это позволяет сделать вывод о реальном увеличении физических объемов производства товаров и услуг на региональных предприятиях. Сферы-лидеры по приросту оборота в Челябинской области: добыча полезных ископаемых (+130%);

производство лекарственных средств и материалов (+82,4%);

научные исследования и разработки (+57,4%);

лесоводство и лесозаготовки (+54,6%);

производство прочей неметаллической минеральной продукции (+46,8%). Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинской области выросли доходы предприятий. Как сообщили URA.RU в Контрольно-Счетной палате (КСП) региона, за январь—апрель 2022 года оборот организаций области на 264,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года. «Оборот предприятий Челябинской области уверенно растет. А это один из базовых показателей деловой активности, отражающий валовые доходы предприятий от реализации товаров и услуг. За январь—апрель 2022 года оборот организаций области составил 1 795,7 млрд рублей, что на 264,8 млрд рублей больше (+17,3%), чем за январь—апрель 2021 года», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП региона. В ведомстве отмечают, что зафиксированный темп роста оборота предприятий региона (+17,3%), существенно превышает темп инфляции (+10,3%). Это позволяет сделать вывод о реальном увеличении физических объемов производства товаров и услуг на региональных предприятиях. Сферы-лидеры по приросту оборота в Челябинской области: