09 июня 2022

В Челябинской области выросли доходы предприятий

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, экскаватор, михеевский гок, рудник, руда, рмк, карьер, полезные ископаемые, месторождение медно-порфировых руд
Наибольший оборот показывает добыча полезных ископаемых Фото:

В Челябинской области выросли доходы предприятий. Как сообщили URA.RU в Контрольно-Счетной палате (КСП) региона, за январь—апрель 2022 года оборот организаций области на 264,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года.

«Оборот предприятий Челябинской области уверенно растет. А это один из базовых показателей деловой активности, отражающий валовые доходы предприятий от реализации товаров и услуг. За январь—апрель 2022 года оборот организаций области составил 1 795,7 млрд рублей, что на 264,8 млрд рублей больше (+17,3%), чем за январь—апрель 2021 года», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП региона.

В ведомстве отмечают, что зафиксированный темп роста оборота предприятий региона (+17,3%), существенно превышает темп инфляции (+10,3%). Это позволяет сделать вывод о реальном увеличении физических объемов производства товаров и услуг на региональных предприятиях.

Сферы-лидеры по приросту оборота в Челябинской области:

  • добыча полезных ископаемых (+130%);
  • производство лекарственных средств и материалов (+82,4%);
  • научные исследования и разработки (+57,4%);
  • лесоводство и лесозаготовки (+54,6%);
  • производство прочей неметаллической минеральной продукции (+46,8%).

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В Челябинской области выросли доходы предприятий. Как сообщили URA.RU в Контрольно-Счетной палате (КСП) региона, за январь—апрель 2022 года оборот организаций области на 264,8 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2021 года. «Оборот предприятий Челябинской области уверенно растет. А это один из базовых показателей деловой активности, отражающий валовые доходы предприятий от реализации товаров и услуг. За январь—апрель 2022 года оборот организаций области составил 1 795,7 млрд рублей, что на 264,8 млрд рублей больше (+17,3%), чем за январь—апрель 2021 года», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП региона. В ведомстве отмечают, что зафиксированный темп роста оборота предприятий региона (+17,3%), существенно превышает темп инфляции (+10,3%). Это позволяет сделать вывод о реальном увеличении физических объемов производства товаров и услуг на региональных предприятиях. Сферы-лидеры по приросту оборота в Челябинской области:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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