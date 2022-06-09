Златоуст провалил план по ремонту дорог

По данным вице-губернатора Сергея Шаля, в Златоусте приняли только три км автодорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Златоуста (Челябинская область) в 2021 году не выполнили план по ремонту дорог. Из запланированных 16 километров акты подписаны только по трем. Эти цифры 10 июня во время визита в город озвучил челябинский вице-губернатор Сергей Шаль.

«В прошлом году было сделано работ на 230 миллионов. В планах стояло обновление 16 км полотна. К сожалению, есть замечания по работам, часть заказчик не принял. В итоге акты подписаны по трем километрам. Из допущенных ошибок сделаны выводы», — отметил Шаль.

В 2022 году губернатор региона Алексей Текслер выделил Златоусту 262 млн рублей, из которых 140 млн — дополнительные средства. Деньги будут потрачены на уже начатых ремонтах и новых участках проспектов 30-летия и 40-летия Победы.

По ранее сделанным работам, которые не были приняты, финансирование вернулось в областной бюджет, как неосвоенное. Основные претензии к качеству — это колейность, неправильно установленные бордюры, выщелачивание верхнего слоя, несоблюдение требований по уклонам.

«Через год-два такие дороги придут в аварийное состояние. Основной вывод — не было нормального контроля в ходе строительства, а он должен был осуществляться ежедневно», — отметил областной министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

Министр заявил, что в 2022 году ремонты сделают на шести километрах златоустовских дорог. Многие участки будут четырехполосными. Кроме того, губернатор направит Магнитогорску и Златоусту средства на обособление трамвайных путей и замену остановочных комплексов. Златоуст на эти цели получит 40 млн рублей.

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