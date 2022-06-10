В «Авито» ответили на предложение ГД по работе сайтов объявлений

11 июня 2022 в 06:30 Размер текста - 17 +

В «Авито» сомневаются в актуальности и целесообразности законопроекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пресс-служба компании «Авито» сделала заявление по поводу нового законопроекта, регулирующего работу сервисов онлайн-объявлений. В компании заявили, что уже предприняли необходимые меры для «приземления» бизнеса в России. «Мы пока детально не изучали текст законопроекта, но можем ответственно заявить, что „Авито“ — российская IT-компания, управляемая из России, являющаяся полноценным российскими налогоплательщиком, российским работодателем для почти 5 тысяч человек», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. По словам представителей, сервис соблюдает все требования законодательства РФ, в том числе по тем направлениям, которые обозначены в парламентской инициативе. В компании поставили под сомнение актуальность «самого предложения и целесообразность подготовки и вынесения на рассмотрение законодателей подобных актов». «Мы предпочитаем ориентироваться на заявление президента России [Владимира Путина] о сохранении курса на открытость российской экономики», — говорится в письме. 10 июня В Государственную думу был внесен законопроект, предполагающий усиление контроля за онлайн-сервисами по размещению объявлений. Предполагается, что в случае принятия владельцы классифайдов будут обязаны не допускать распространения порочащей информации, а участие в них зарубежных компаний должно быть не более 20%. В России с 1 января вступил в силу закон «О приземлении иностранных IT-компаний». Роскомнадзор ведет список организаций, на которые распространяется действие закона. Для компаний, не исполняющих требования закона, предусмотрены ограничения экономического характера — запрет на рекламу, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денежных средств и даже полная блокировка ресурса на территории страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Пресс-служба компании «Авито» сделала заявление по поводу нового законопроекта, регулирующего работу сервисов онлайн-объявлений. В компании заявили, что уже предприняли необходимые меры для «приземления» бизнеса в России. «Мы пока детально не изучали текст законопроекта, но можем ответственно заявить, что „Авито“ — российская IT-компания, управляемая из России, являющаяся полноценным российскими налогоплательщиком, российским работодателем для почти 5 тысяч человек», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании. По словам представителей, сервис соблюдает все требования законодательства РФ, в том числе по тем направлениям, которые обозначены в парламентской инициативе. В компании поставили под сомнение актуальность «самого предложения и целесообразность подготовки и вынесения на рассмотрение законодателей подобных актов». «Мы предпочитаем ориентироваться на заявление президента России [Владимира Путина] о сохранении курса на открытость российской экономики», — говорится в письме. 10 июня В Государственную думу был внесен законопроект, предполагающий усиление контроля за онлайн-сервисами по размещению объявлений. Предполагается, что в случае принятия владельцы классифайдов будут обязаны не допускать распространения порочащей информации, а участие в них зарубежных компаний должно быть не более 20%. В России с 1 января вступил в силу закон «О приземлении иностранных IT-компаний». Роскомнадзор ведет список организаций, на которые распространяется действие закона. Для компаний, не исполняющих требования закона, предусмотрены ограничения экономического характера — запрет на рекламу, поисковую выдачу, ограничение платежей и переводов денежных средств и даже полная блокировка ресурса на территории страны.