Волонтеры из ХМАО устроят праздник жителям Мариуполя

Волонтеры из ХМАО под Мариуполем занимаются не только раздачей гуманитарной помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В День России волонтеры «Гуманитарного добровольческого корпуса Югры» проведут в Мариуполе патриотические акции и подарят жителям города «коробки добра», собранные югорчанами. Об этом URA.RU рассказал руководитель АНО «Гуманитарный добровольческий корпус Югры» Эдуард Логинов.

«Мы раздадим более 300 „коробок добра“ детям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям. Жителям Мариуполя сделаем небольшие подарки: сладости, канцелярские наборы. Многие обыденные вещи, здесь, в Мариуполе, большая роскошь», — рассказал Логинов корреспонденту URA.RU.

Он также отметил, что обстановка в городе спокойная, Мариуполь возвращается к мирной жизни. В город возвращаются люди, на улицах отмечается большое количество гражданского транспорта. Дали воду и свет, что, по его словам, для города событие знаковое, два месяца люди страдали без питьевой воды. Открылись школы: в июне—июле дети смогут наверстать пропущенную школьную программу.

В настоящий момент в лагере под Мариуполем работает уже третья команда добровольцев. Добровольцы, давая себе отдых всего на несколько часов в сутки, ведут выдачу гуманитарной помощи по принципу «из рук в руки». Они разбирают завалы, организовывают доставку питьевой воды, обеспечили более 30 тыс. жителей горячим питанием. В составе гуманитарного корпуса есть врачи, которые работают в единственной уцелевшей больнице Мариуполя, а также оказывают помощь на местах. Для оказания срочной помощи добровольцы используют свой транспорт, доставленный из Югры.

Ранее URA.RU рассказало о визите на Донбасс губернатора ХМАО Натальи Комаровой. В район специальной военной операции губернатор отправилась вместе с волонтерами гумкорпуса. Спецоперацию на территории ЛДНР Президент России Владимир Путин начал 24 февраля. Характер операции вынужденный, цель — освобождение жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСО и нацбатов Украины.

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