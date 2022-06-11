Организаторы ищут претенденток на звание «Мисс Екатеринбург»

Конкурс «Мисс Екатеринбург — 2022» пройдет в 25-й раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург» объявили о наборе участниц. Девушкам предлагают заполнить анкету на официальном сайте мероприятия и ждать ответа. О начале отбора сообщила организатор конкурса Светлана Петракова на своей странице «ВКонтакте».

«Три недели на прием анкет. Мало или много? Я уверена, что та, которой это нужно, увидит. Поэтому все просто: перейти по ссылке или зайти на сайт „Мисс Екатеринбург“, заполнить анкету, дождаться ответа и прийти 1 июля на предварительный кастинг. Ходить, красиво говорить, стоять на каблуках и позировать не нужно. Мы научим», — написала Петракова.

В этом году конкурс «Мисс Екатеринбург» пройдет в 25-й раз. В 2021 году самой красивой девушкой признали 19-летнюю студентку УИУ РАНХиГС Виолетту Сараеву из Кушвы (Свердловская область).