Мальчик попал под машину, катаясь на самокате по двору (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге 14 июня по улице Рощинская около дома №31 произошло ДТП, в котором пострадал восьмилетний мальчик, катающийся на самокате. Водитель рассказал гаишникам, что ребенок появился перед машиной внезапно. Пресс-служба свердловского ГИБДД рассказала URA.RU, что у ребенка перелом ноги.

«По предварительной информации, водитель Audi A6, выезжая из двора дома, наехал на несовершеннолетнего мальчика, который катался на самокате. У мальчика перелом левой ноги», — сообщило ведомство. ДТП произошло около 18:25 по местному времени.

Сотрудники полиции установили, что водителем оказался 34-летний мужчина со стажем вождения десять лет. Он рассказал полицейским, что двигался по двору со скоростью 10 км/ч. А когда увидел ребенка, то начал экстренно тормозить, но это не помогло избежать столкновения с мальчиком.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП, в котором автобус столкнулся с пожарной машиной. В аварии погибла 20-летняя девушка-кондуктор.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга