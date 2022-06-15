15 июня 2022
14 июня 2022

Мэр из ХМАО рассказал о зарплатах в администрации

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, портфель, документы, деловой костюм
Мэр Югорска заявил, что зарплаты на предприятии выше, чем в администрации Фото:

Глава администрации Югорска Алексей Харлов рассказал о зарплатах сотрудников и их должностных обязанностях. Пост об этом он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Специалист в администрации города Югорска получает 30 тысяч рублей в месяц. Начальник отдела — 50 тысяч рублей. В реальности, администрация неконкурентоспособна с градообразующим предприятием по уровню заработных плат», — написал Харлов.

По его словам, у муниципальных служащих большой объем работы из-за оптимизации системы управления. Чтобы попасть на муниципальную службу нужно выдержать жесткий конкурс, согласно требованиям к занимаемой должности, или иметь серьезный управленческий кейс.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Югорска раскритиковал строительных подрядчиков, занимающихся обслуживанием крыш. Он обещал применять санкции к застройщикам, не выполняющим предписания администрации.

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Глава администрации Югорска Алексей Харлов рассказал о зарплатах сотрудников и их должностных обязанностях. Пост об этом он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Специалист в администрации города Югорска получает 30 тысяч рублей в месяц. Начальник отдела — 50 тысяч рублей. В реальности, администрация неконкурентоспособна с градообразующим предприятием по уровню заработных плат», — написал Харлов. По его словам, у муниципальных служащих большой объем работы из-за оптимизации системы управления. Чтобы попасть на муниципальную службу нужно выдержать жесткий конкурс, согласно требованиям к занимаемой должности, или иметь серьезный управленческий кейс. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Югорска раскритиковал строительных подрядчиков, занимающихся обслуживанием крыш. Он обещал применять санкции к застройщикам, не выполняющим предписания администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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