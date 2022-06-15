Мэр из ХМАО рассказал о зарплатах в администрации

Мэр Югорска заявил, что зарплаты на предприятии выше, чем в администрации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава администрации Югорска Алексей Харлов рассказал о зарплатах сотрудников и их должностных обязанностях. Пост об этом он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Специалист в администрации города Югорска получает 30 тысяч рублей в месяц. Начальник отдела — 50 тысяч рублей. В реальности, администрация неконкурентоспособна с градообразующим предприятием по уровню заработных плат», — написал Харлов.

По его словам, у муниципальных служащих большой объем работы из-за оптимизации системы управления. Чтобы попасть на муниципальную службу нужно выдержать жесткий конкурс, согласно требованиям к занимаемой должности, или иметь серьезный управленческий кейс.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Югорска раскритиковал строительных подрядчиков, занимающихся обслуживанием крыш. Он обещал применять санкции к застройщикам, не выполняющим предписания администрации.