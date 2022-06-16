Полковник запаса Кошкин: ряды ВСУ пополнятся женщинами

16 июня 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

В армии Украины начался отток иностранных наемников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине может начаться мобилизация женщин призывного возраста для укрепления сил ВСУ, так как в последнее время, в частности, наблюдается отток иностранных наемников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, участник боевых действий в Афганистане, полковник запаса РФ Андрей Кошкин. «У Украины уже стоит задача мобилизовать всех женщин призывного возраста. Это поможет как-то укрепить ряды ВСУ и увеличить численность армии», — объяснил Андрей Кошкин. По словам полковника запаса, на Украине начался отток иностранных наемников. «Мы смогли взять в плен двух американцев, плюс, наемников в значительной степени отрезвил приговор в ДНР к смертной казни трех граждан из Великобритании и Марокко. Наметилась тенденция по оттоку, как их называют на Украине, добровольцев. То есть с одной стороны пересыхает „ручеек“ иностранных наемников, а с другой, те, кто там уже находится, пытается вырваться. Но это сделать с переднего края сейчас очень тяжело. Мы видим, что заградительные отряды находятся в высокой степени активности и тут же расстреливают, как только получают инфу о попытках перейти на другую сторону», — добавил Кошкин. По данным британской газеты The Telegraph, во время боевых действий за пределами Харькова российская армия взяла в плен двух бывших военнослужащих США. Они числились в регулярном подразделении ВСУ. В ответ на это Белый дом призывал американских граждан не посещать Украину и не участвовать там в боевых действиях. Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также Брагима Саадуна из Марокко к смертной казни. Обвиняемые признали себя виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита граждан Донбасса от геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

На Украине может начаться мобилизация женщин призывного возраста для укрепления сил ВСУ, так как в последнее время, в частности, наблюдается отток иностранных наемников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, участник боевых действий в Афганистане, полковник запаса РФ Андрей Кошкин. «У Украины уже стоит задача мобилизовать всех женщин призывного возраста. Это поможет как-то укрепить ряды ВСУ и увеличить численность армии», — объяснил Андрей Кошкин. По словам полковника запаса, на Украине начался отток иностранных наемников. «Мы смогли взять в плен двух американцев, плюс, наемников в значительной степени отрезвил приговор в ДНР к смертной казни трех граждан из Великобритании и Марокко. Наметилась тенденция по оттоку, как их называют на Украине, добровольцев. То есть с одной стороны пересыхает „ручеек“ иностранных наемников, а с другой, те, кто там уже находится, пытается вырваться. Но это сделать с переднего края сейчас очень тяжело. Мы видим, что заградительные отряды находятся в высокой степени активности и тут же расстреливают, как только получают инфу о попытках перейти на другую сторону», — добавил Кошкин. По данным британской газеты The Telegraph, во время боевых действий за пределами Харькова российская армия взяла в плен двух бывших военнослужащих США. Они числились в регулярном подразделении ВСУ. В ответ на это Белый дом призывал американских граждан не посещать Украину и не участвовать там в боевых действиях. Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также Брагима Саадуна из Марокко к смертной казни. Обвиняемые признали себя виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Целью ее, по словам президента РФ Владимира Путина, является защита граждан Донбасса от геноцида.