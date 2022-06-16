Дед Мороз приедет в Екатеринбург, чтобы отметить летний Новый год

Дед Мороз поздравит с летним Новым Годом Фото: пресс-служба «Триколор»

19 июня в ТЦ «Карнавал» в Екатеринбурге приедет Дед Мороз из Великого Устюга, чтобы подарить детям и взрослым праздник — летний Новый год. Об это сообщает пресс-служба компании «Триколор».

«Летний Новый год пройдет в Екатеринбурге уже 19 июня. Дед Мороз из Великого Устюга приедет поздравить детей с началом лета: гостей мероприятия ждет большая праздничная программа с квестом и мастер-классами», — заявляет пресс-служба. Дед Мороз послушает все самые заветных желаниях ребят и их родителей и сделает фото на память.

Также летний праздник не обойдется и новогодней традиции — для детей подготовлены подарки. Праздник пройдет 19 июня с 14.00 в ТЦ «Карнавал». Вход свободный.

Летний Новый год и тур Деда Мороза проводятся в честь запуска пространства детских сервисов «Триколор детям». Екатеринбург станет четвертым городом в туре сказочного персонажа. Так 1 июня, в Международный День защиты детей, Дед Мороз уже поздравил москвичей, 5 июня — жителей Санкт-Петербурга, а 16 июня побывал в гостях в Казани.