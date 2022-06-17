Бойцы Росгвардии вернулись из командировки в Донбасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Росгвардии из Златоуста и Кургана вернулись в Челябинск после служебной командировки в ДНР по защите мирных жителей Донбасса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по региону, сотрудников ОМОНа встретили генералы национальной гвардии, представители духовенства, родственники и сослуживцы бойцов.

«Бойцы златоустовского ОМОН „Таганай“ Управления Росгвардии по Челябинской области и ОМОН „Скиф“ Курганского управления ведомства вернулись из служебной командировки после выполнения служебно-боевых задач по защите мирных жителей Донбасса», — рассказали в пресс-службе ведомства. На привокзальной площади к бойцам спецподразделений обратился заместитель командующего Уральским округом войск Росгвардии генерал-майор Владимир Бескровный: «112 дней вы с честью выполняли возложенные на каждого из вас государством задачи. Благодарю за службу, стойкость, отвагу и мужество».

«Отдельной благодарности заслуживают командиры, которые сберегли личный состав. Сегодня вас встретят дети, жены, родные и близкие. Весь Златоуст будет встречать своих героев. 13 сотрудников ОМОН „Таганай“ представлены к государственным наградам», — отметил в своем выступлении начальник управления Росгвардии по Челябинской области Александр Ясинский.

Со словами благодарности к росгвардейцам обратились также священник Свято-Троицкого храма отец Евгений и муфтий Челябинской и Курганской областей хаджи-хазрат Ринат Раев. Завершилось встреча торжественным строем под звуки военного оркестра.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по сведениям народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

Бойцов Росгвардии встречали на привокзальной площади Челябинска Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Бойцов ОМОНа поблагодарили за мужество и отвагу Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

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