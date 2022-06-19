Свердловский губернатор раскрыл, сколько денег выделят на коноплю

В Свердловской области компания «Рустехкон», засеявшая технической коноплей 15 га земли, планирует за 5 лет вложить в производство 2,5 миллиарда рублей. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.
«У компании „Рустехкон“ уже пошли первые всходы. Представители компании засеяли 15 гектаров в Белоярском районе и в следующем году рассчитывают увеличить площадь посадок. За 5 лет фирма хочет вложить в производство продукции 2,5 миллиарда рублей и начать делать готовую продукцию: конопляное масло, муку, протеин. Амбициозные и, главное, абсолютно легальные планы», — написал свердловский губернатор в своем telegram-канале.
В августе 2021 года губернатор Евгений Куйвашев рассказывал, что в регионе начнется выращивание технической конопли для пополнения регионального бюджета. Из технической конопли можно делать одежду и много других полезных вещей. В следующем году планируется увеличить посевную площадь в десятки раз. Коноплю посеяли в Белоярском районе возле поселка Студенческий.
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В Свердловской области компания «Рустехкон», засеявшая технической коноплей 15 га земли, планирует за 5 лет вложить в производство 2,5 миллиарда рублей. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев. «У компании „Рустехкон“ уже пошли первые всходы. Представители компании засеяли 15 гектаров в Белоярском районе и в следующем году рассчитывают увеличить площадь посадок. За 5 лет фирма хочет вложить в производство продукции 2,5 миллиарда рублей и начать делать готовую продукцию: конопляное масло, муку, протеин. Амбициозные и, главное, абсолютно легальные планы», — написал свердловский губернатор в своем telegram-канале. В августе 2021 года губернатор Евгений Куйвашев рассказывал, что в регионе начнется выращивание технической конопли для пополнения регионального бюджета. Из технической конопли можно делать одежду и много других полезных вещей. В следующем году планируется увеличить посевную площадь в десятки раз. Коноплю посеяли в Белоярском районе возле поселка Студенческий.