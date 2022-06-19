Презентация длилась 40 минут, VIP — мэр и все его замы — убежали из зала сразу по окончании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Показ нового логотипа Екатеринбурга, ради которого мэрия арендовала кинозал ТЦ «Пассаж», превратился в соревнование, кто из гостей более душный, скучный. Борьба развернулась между тремя спикерами. Победил бывший главред «Эха Москвы в Екатеринбурге» Максим Путинцев, зафиксировал корреспондент URA.RU, побывавший на показе.

Путинцев был ведущим. Выбор неожиданный: в марте «Эхо Москвы» прекратило вещание — радиостанция заняла антироссийскую позицию в освещении военной спецоперации РФ на Украине.

Путинцев преломил ход презентации сразу — как только на сцену поднялся мэр Алексей Орлов. Завершив речь, градоначальник, опираясь на собственный тайминг, начал передавать слово дизайнеру, победившему в общегородском конкурсе (его фамилию не разглашали). Но журналист подвесил интригу, предложив сначала наградить финалистов отбора. Полупустой зал, состоявший из чиновников и репортеров, отреагировал на это вяло (хотя Путинцев пытался подбадривать). Видя, что у СМИ вопросов нет, Путинцев решил спросить у дизайнера от себя. Сначала он, присутствовавший на совещаниях, вспомнил, как шло обсуждение логотипа внутри жюри (все, кто пришли, об этом знали и так). А затем фактически повторил то, о чем в самом начале сказал мэр: «По-моему, все-таки существенная доработка произошла. Я правильно понимаю?» Ответ дизайнера Михаила Филиппова не предвещал сенсации. Как и некоторые другие вопросы («Изучали ли вы логотипы других городов?»).

После этого в соревнование включился депутат Александр Колесников. Но был более фактурен. Народный избранник обосновал, почему, на его взгляд, обновленный логотип хуже предыдущего. И вставлял какие-то реплики с места, без микрофона. Третьим участником стал коллега Колесникова Константин Киселев, но быстро выбыл из гонки, отвесив самый неуместный комментарий: «Прозвучала фраза: »[В логотипе] пытались сгладить острые углы«. Не надо сглаживать острые углы. Город смелых — это острые углы, крепость-завод — это острые углы, сквер — это острые углы. В будущем не бойтесь острых углов, ладно?»

В остальном мэрия подготовилась основательно. Логотип, хоть и вызывает недовольство в соцсетях, несет в себе концепцию. Из его элементов можно сложить множество фигур: от Шигирского идола (одного из старейших памятников человечества) до гитары, символизирующей свободу. Кроме того, подготовлен оригинальный мерч. Выглядит нестыдно.

Логотип Екатеринбурга к 300-летию выглядит так Фото: корреспондент URA.RU

Разная компоновка его деталей дает множество элементов, у каждого из которых свой смысл Фото: скриншот

Как будет распространяться мерч, пока не ясно Фото: скриншот

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