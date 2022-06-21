Парк из Южноуральска поборется за бюджетный миллиард

Индустриальный парк Южноуральская пополнил реестр минпрома Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Индустриальный парк из Южноуральска (Челябинская область) попал в реестр министерства промышленности региона, что позволит его резидентам участвовать в госпрограммах поддержки бизнеса. Как уточнил министр промышленности региона Павел Рыжий, в областном бюджете на эти цели в 2022 году выделен 1 миллиард рублей.

«„Южноуральский индустриальный парк“, созданный на базе Южноуральского арматурно-изоляторного завода, внесен в реестр минпрома области. Мы сейчас будет готовить инвестсоглашения уже с привлечением налоговой поддержки Челябинской области», — сообщил 22 июня Рыжий в ходе заседания комитета заксобрания региона по промышленной политике.

В апреле южноуральский парк был внесен в реестр федерального минпрома. В реестре регионального ведомства парк стал первым в категории комплексных парков и четвертым после предшественников. Также там находятся парки: «Станкомаш» (Челябинск), «ММК — индустриальный парк» (Магнитогорск) и «Малая Сосновка» (Сосновский район).

Кроме парков, в Челябинской области сформировано семь промышленных кластеров. Во вторник областные власти обсудили в Миассе вопрос создания еще одного — кластера автокомпонентов. Его потенциальные резиденты — 10 автопроизводителей региона, работающих на федеральном уровне. Первый заместитель председателя профильного комитета заксобрания Владимир Перезолов отметил, что по количеству индустриальных парков, промышленных технопарков и кластеров регион занимает лидирующие позиции в РФ.

Всего на поддержку бизнеса в условиях санкций в 2022 году в региональном бюджете предусмотрен один миллиард рублей. Действующие механизмы поддержки задействуют объем финансирования в 550 миллионов рублей. Средства помогают, в том числе, в реализации программы импортозамещения, объявленной российским правительством. Она реализуется в условиях санкций ряда стран, введенных после начала проведения Россией спецоперации на Украине.

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