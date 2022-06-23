В Челябинске перекроют подъезды к главному парку

Въезды в парк им. Ю. А. Гагарина перекроют из-за празднования Сабантуя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске 25 июля перекроют въезды в парк им. Ю. А. Гагарина. Как сообщили URA.RU в управлении культуры города, перекрытие связано с празднованием Сабантуя.

«Масштабные мероприятия в день праздника пройдут на территории всего парка. Будет закрыт въезд в парк, а также ограничен подъезд к территории парка со стороны улицы Коммуны и территории зоопарка», — сообщили URA.RU в прессс-службе управления.

Водителей просят заранее подумать о местах парковки своих автомобилей. В управлении культуры предложили в день праздника припарковаться возле памятника Курчатову, либо возле ЮУрГУ. Также водители смогут оставить машину возле ТК «Родник», возле центрального стадиона, либо у ДС «Динамо».

Сабантуй не проводили в Челябинске два года из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе. В этом году многие ковидные ограничения были сняты, что позволило провести мероприятие.