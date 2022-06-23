23 июня 2022

В Челябинске перекроют подъезды к главному парку

© Служба новостей «URA.RU»
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Перинатальный центр. Курган, знак стоп, стоп, проезд закрыт, запрещающий знак, кирпич, запрещающий знак стоп
Въезды в парк им. Ю. А. Гагарина перекроют из-за празднования Сабантуя Фото:

В Челябинске 25 июля перекроют въезды в парк им. Ю. А. Гагарина. Как сообщили URA.RU в управлении культуры города, перекрытие связано с празднованием Сабантуя.

«Масштабные мероприятия в день праздника пройдут на территории всего парка. Будет закрыт въезд в парк, а также ограничен подъезд к территории парка со стороны улицы Коммуны и территории зоопарка», — сообщили URA.RU в прессс-службе управления.

Водителей просят заранее подумать о местах парковки своих автомобилей. В управлении культуры предложили в день праздника припарковаться возле памятника Курчатову, либо возле ЮУрГУ. Также водители смогут оставить машину возле ТК «Родник», возле центрального стадиона, либо у ДС «Динамо».

Сабантуй не проводили в Челябинске два года из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе. В этом году многие ковидные ограничения были сняты, что позволило провести мероприятие.

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В Челябинске 25 июля перекроют въезды в парк им. Ю. А. Гагарина. Как сообщили URA.RU в управлении культуры города, перекрытие связано с празднованием Сабантуя. «Масштабные мероприятия в день праздника пройдут на территории всего парка. Будет закрыт въезд в парк, а также ограничен подъезд к территории парка со стороны улицы Коммуны и территории зоопарка», — сообщили URA.RU в прессс-службе управления. Водителей просят заранее подумать о местах парковки своих автомобилей. В управлении культуры предложили в день праздника припарковаться возле памятника Курчатову, либо возле ЮУрГУ. Также водители смогут оставить машину возле ТК «Родник», возле центрального стадиона, либо у ДС «Динамо». Сабантуй не проводили в Челябинске два года из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе. В этом году многие ковидные ограничения были сняты, что позволило провести мероприятие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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