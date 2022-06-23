В Челябинске фотографы резко снизили цены на свои услуги

Челябинцы стали меньше тратиться на съемки, и фотохудожникам приходится реагировать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинске из-за снижения спроса стала снижаться стоимость свадебных и студийных фотосьемок. При этом стоимость фотоаппаратов за последние три месяца увеличилась на треть, а многие производители фототехники и вовсе покинули рынок. Об этом URA.RU сообщил топовый челябинский фотограф и видеограф, специализирующийся на свадьбах, Николай Светлов.

«В связи с событиями в мире, спрос челябинцев на свадебную фото- и видеосъемку упал на 40%, часть производителей фототехники ушли с российского рынка, а на оставшуюся аппаратуру в рублях в магазинах цены увеличились за последние месяцы в среднем на 30%. Мы сейчас выходим из ситуации с помощью запасов, снижаем цены, ищем обходные пути», — пояснил Светлов.

Так, в России рынок покинули Canon, OLYMPUS, Nikon, Panasonic, Kodak, Polaroid, поставляющие фотоаппараты, объективы и другую фототехнику к ним. Скоро у челябинских фотографов появится серьезная проблема, связанная с нехваткой данных товаров.

В России фототехнику выпускают только два производителя: Красногорский механический завод им. С. А. Зверева и DEXP. Последняя компания изготавливает фотоаппараты для любителей, ни о какой профессиональной сьемке в данном случае речь не идет. Также на отечественном рынке представлены линзовые и зеркально-линзовые объективы. Комплектующие для фотоаппаратов производит Лыткаринский завод оптического стекла. Но, по словам Светлова, это не тот уровень объективов, к которому привыкли многие профессиональные фотографы. В целом ниша отечественных производителей фотоаппаратов сейчас пуста.

Многие зарубежные компании стали покидать российский рынок после начала спецоперации на Украине. По словам Президента РФ Владимира Путина, целью санкций является «отмена» страны, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях — это сопровождается и экономическим давлением со стороны коллективного Запада.

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