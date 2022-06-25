В Пермском крае разыскивают ушедшую из дома 16-летнюю девушку

Волонтеры разыскивают 16-летнюю пермячку, ушедшую из дома Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский поисковый отряд «Регион59 — поиск пропавших» сообщил о начале поиска 16-летней девушки, местонахождение которой не известно более двух суток. Информация появилась на странице отряда в соцсети «ВКонтакте»

«Внимание! Устанавливается местонахождение Леонтьевой Вероники Александровны, 16 лет», — информируют организаторы мероприятия. Последний раз ее видели, когда она 24 июня уходила из дома по улице Молодежной в поселке Бымок Кунгурского района.

Пропавшая была одета в черные спортивные штаны и черную толстовку, на ногах белые кроссовки. Узнать ее можно по темно-русым кудрявым волосам.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае потерялась 19-летняя девушка. 23 июня она пропала по пути между деревнями Верещагинского района.

16-летнюю потерявшуюся девушку разыскивают пермские волонтеры фото: VK Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших» Пермь