26 июня 2022

В РФ предложили остановить рост цен на топливо для части россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, низкопольный автобус, городской транспорт
В РФ предложили наделить льготами при покупке СПГ междугородних и городских перевозчиков Фото:

Необходимо зафиксировать цену газомоторного топлива для перевозчиков. Соответствующее предложение было направлено рабочей группой Госсовета по энергоэффективности в правительство РФ.

Рабочая группа Госсовета по энергоэффективности направило в кабмин предложение зафиксировать цену на сжиженный природный газ (СПГ), сообщают «Известия». Согласно протоколу рабочей группы Госсовета, предлагается продавать СПГ по льготным ценам городским и междугородним перевозчикам пассажиров по регулируемым тарифам в регионах. Уточняется, что это компании, заключающие контракты с муниципальными и региональными властями.

В Минэнерго РФ заявили, что не видят необходимости в фиксировании цен для отдельных категорий транспорта. Однако в случае резких колебаний цены регуляторы могут применить различные механизмы по ее балансировке, добавили в министерстве.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев предрек рост цен на газ в России. По его словам, это может произойти из-за нестабильности геополитики.

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Необходимо зафиксировать цену газомоторного топлива для перевозчиков. Соответствующее предложение было направлено рабочей группой Госсовета по энергоэффективности в правительство РФ. Рабочая группа Госсовета по энергоэффективности направило в кабмин предложение зафиксировать цену на сжиженный природный газ (СПГ), сообщают «Известия». Согласно протоколу рабочей группы Госсовета, предлагается продавать СПГ по льготным ценам городским и междугородним перевозчикам пассажиров по регулируемым тарифам в регионах. Уточняется, что это компании, заключающие контракты с муниципальными и региональными властями. В Минэнерго РФ заявили, что не видят необходимости в фиксировании цен для отдельных категорий транспорта. Однако в случае резких колебаний цены регуляторы могут применить различные механизмы по ее балансировке, добавили в министерстве. Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев предрек рост цен на газ в России. По его словам, это может произойти из-за нестабильности геополитики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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