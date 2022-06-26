В РФ предложили остановить рост цен на топливо для части россиян

Необходимо зафиксировать цену газомоторного топлива для перевозчиков. Соответствующее предложение было направлено рабочей группой Госсовета по энергоэффективности в правительство РФ.
Рабочая группа Госсовета по энергоэффективности направило в кабмин предложение зафиксировать цену на сжиженный природный газ (СПГ), сообщают «Известия». Согласно протоколу рабочей группы Госсовета, предлагается продавать СПГ по льготным ценам городским и междугородним перевозчикам пассажиров по регулируемым тарифам в регионах. Уточняется, что это компании, заключающие контракты с муниципальными и региональными властями.
В Минэнерго РФ заявили, что не видят необходимости в фиксировании цен для отдельных категорий транспорта. Однако в случае резких колебаний цены регуляторы могут применить различные механизмы по ее балансировке, добавили в министерстве.
Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев предрек рост цен на газ в России. По его словам, это может произойти из-за нестабильности геополитики.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Необходимо зафиксировать цену газомоторного топлива для перевозчиков. Соответствующее предложение было направлено рабочей группой Госсовета по энергоэффективности в правительство РФ. Рабочая группа Госсовета по энергоэффективности направило в кабмин предложение зафиксировать цену на сжиженный природный газ (СПГ), сообщают «Известия». Согласно протоколу рабочей группы Госсовета, предлагается продавать СПГ по льготным ценам городским и междугородним перевозчикам пассажиров по регулируемым тарифам в регионах. Уточняется, что это компании, заключающие контракты с муниципальными и региональными властями. В Минэнерго РФ заявили, что не видят необходимости в фиксировании цен для отдельных категорий транспорта. Однако в случае резких колебаний цены регуляторы могут применить различные механизмы по ее балансировке, добавили в министерстве. Ранее доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев предрек рост цен на газ в России. По его словам, это может произойти из-за нестабильности геополитики.