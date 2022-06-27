СК возбудил уголовное дело из-за смерти ребенка в Перми

СК возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двухлетнего ребенка в одном из домов Перми. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Следователем следственного отдела по Орджоникидзевскому району г. Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю по факту гибели малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится на сайте комитета. Из-за задымления в квартире одного из домов Перми двухлетний ребенок погиб, а его пятилетний брат оказался в больнице.

По версии следствия, возгорание в доме произошло из-за аварийного режима работы электроприборов. В это время в жилом помещении находились дети двух и пяти лет, их мать в это время пошла в магазин. Когда женщина возвращалась домой, то обнаружила пожар. Прибывшие медики госпитализировали детей. Старший ребенок находится в больнице в удовлетворительном состоянии. На данный момент продолжается расследование уголовного дела.