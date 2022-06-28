В Челябинске сделают дороги к спортивным сооружениям

Пять дорог приведут в порядок для любителей спорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске отремонтируют пять дорог, ведущих к спортивным сооружениям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства региона.

«Спортивные объекты должны быть доступными для любого жителя, особенно для детей. При формировании планов ремонта особое внимание мы уделяем этой категории социально-значимых объектов», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Планируется провести ремонт дорог, ведущих к клубу единоборств «Спарта» — улица Ловина, к спортивному клубу по тхэквондо «Спарта» — улица Грибоедова, ко дворцу спорта «Надежда» — улица Марченко. Также приведут в порядок дорогу к детско-юношеской школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ — улица Лыжных Батальонов, а также к спортшколе №9 по шахматам и шашкам и спортивно-оздоровительному центру карате — улица Гагарина.

Часть работ уже проведена. На Гагарина и Ловина заменили покрытие проезжей части и ремонтируют тротуары, впоследствии дороги заасфальтируют. На Марченко рабочие также уже занялись реконструкцией, на улице Лыжных Батальонов скоро нанесут дорожную разметку.