28 июня 2022

В Челябинске сделают дороги к спортивным сооружениям

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, девушки, спортивная ходьба, ноги кривые
Пять дорог приведут в порядок для любителей спорта Фото:

В Челябинске отремонтируют пять дорог, ведущих к спортивным сооружениям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства региона.

«Спортивные объекты должны быть доступными для любого жителя, особенно для детей. При формировании планов ремонта особое внимание мы уделяем этой категории социально-значимых объектов», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Планируется провести ремонт дорог, ведущих к клубу единоборств «Спарта» — улица Ловина, к спортивному клубу по тхэквондо «Спарта» — улица Грибоедова, ко дворцу спорта «Надежда» — улица Марченко. Также приведут в порядок дорогу к детско-юношеской школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ — улица Лыжных Батальонов, а также к спортшколе №9 по шахматам и шашкам и спортивно-оздоровительному центру карате — улица Гагарина.

Часть работ уже проведена. На Гагарина и Ловина заменили покрытие проезжей части и ремонтируют тротуары, впоследствии дороги заасфальтируют. На Марченко рабочие также уже занялись реконструкцией, на улице Лыжных Батальонов скоро нанесут дорожную разметку.

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В Челябинске отремонтируют пять дорог, ведущих к спортивным сооружениям. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства региона. «Спортивные объекты должны быть доступными для любого жителя, особенно для детей. При формировании планов ремонта особое внимание мы уделяем этой категории социально-значимых объектов», — пояснили URA.RU в ведомстве. Планируется провести ремонт дорог, ведущих к клубу единоборств «Спарта» — улица Ловина, к спортивному клубу по тхэквондо «Спарта» — улица Грибоедова, ко дворцу спорта «Надежда» — улица Марченко. Также приведут в порядок дорогу к детско-юношеской школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ — улица Лыжных Батальонов, а также к спортшколе №9 по шахматам и шашкам и спортивно-оздоровительному центру карате — улица Гагарина. Часть работ уже проведена. На Гагарина и Ловина заменили покрытие проезжей части и ремонтируют тротуары, впоследствии дороги заасфальтируют. На Марченко рабочие также уже занялись реконструкцией, на улице Лыжных Батальонов скоро нанесут дорожную разметку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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