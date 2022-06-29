Крупный фестиваль в ХМАО подорожал в два раза из-за санкций

Из-за подорожания материалов и оборудования организаторам пришлось урезать масштабы стрит-арт фестиваля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Расходы на крупный стрит-арт-фестиваль «Мосты», который пройдет через месяц в Нижневартовске и Сургуте в ХМАО, выросли в два раза из-за санкций. После подорожания материалов и оборудования организаторам пришлось урезать масштабы фестиваля. Об этом URA.RU рассказал автор проекта, художник Андрей Ольховский.

«Сейчас общий бюджет фестиваля со всеми грантами и спонсорскими средствами у нас получился около пяти миллионов. Но цены на материалы, оборудование и технику выросли в полтора-два раза. Нам пришлось урезать количество участников — вместо 20 приедут 13 (будут еще 11 локальных художников). Также пришлось уменьшить время пребывания райтеров и снизить их гонорары. Сами „Мосты“ пройдут в Нижневартовске и Сургуте — чтобы расшириться на Мегион, нам не хватило бюджета. Может получиться на следующий год», — рассказал корреспонденту URA.RU Ольховский.

За полтора месяца фестиваля в ХМАО художники создадут на фасадах зданий и жилых домов 25 муралов и граффити. «Мосты» также включают образовательные и развлекательные площадки по теме уличного искусства. Отдельно в Нижневартовске Ольховский планирует организовать еще дворовые стрит-арт-пространства для подростков.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске этой осенью планируют провести всероссийский молодежный слет арт-резиденций, которые входят в творческий кластер «Таврида». В город должны приехать представители из 30 регионов страны.

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