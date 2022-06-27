Нижневартовск примет этап федерального слета молодежи «Таврида»

Молодежь ждут на слете мастер-классы и образовательные интенсивы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижневартовске этой осенью планируют провести всероссийский молодежный слет арт-резиденций, которые входят в творческий кластер «Таврида». В город должны приехать представители из 30 регионов страны. Об этом URA.RU рассказала руководитель федеральной сети арт-резиденций «Таврида.Арт» Дарья Иодо.

«Родилась идея, в сентябре предварительно, провести федеральный съезд всех арт-резиденций, которые входят в сеть арт-резиденций „Тавриды“. Это порядка 50 резиденций из более чем 30 регионов для обмена опытом, проведения образовательного модуля и общения», — рассказала корреспонденту URA.RU Иодо.

Решение о проведении слета руководитель арт-резиденций озвучила после того, как побывала на Дне молодежи в Нижневартовске — Иодо выступала в качестве эксперта на одной из площадок. «Цель моей поездки была также в том, чтобы понять, подходит ли эта площадка, чтобы привезти сюда всю страну. Мне очень понравилось, все здорово организовано, масштабно. Несмотря на погоду, классно, что было много людей. Здорово, что приходят молодые родители со своими детьми, также участвуют в мастер-классах и активностях — очень много точек, которые были интересны нам самим. Классный концерт, классная атмосфера» — добавила Иодо.

Арт-кластер «Таврида» — это федеральная экосистема проектов для реализации творческого и профессионального потенциала молодых деятелей культуры и искусств. Кроме сети арт-резиденций, она также включает фестиваль «Таврида.Арт». Ранее URA.RU рассказывало, что представители ХМАО презентовали на нем арт-проект делегации Кремля. Авторы представили дизайн дома, который отражает ценности Югры.

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