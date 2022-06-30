ГД разрешила использовать зеркальные меры против других стран

Данные меры направлены против зарубежных СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Госдуме принят закон о зеркальных мерах против недружественных стран. Данный документ является ответом на запрет российских СМИ за рубежом. Об этом сообщается на сайте Государственной Думы.

«В соответствии с законом Генеральный прокурор РФ и его заместители наделяются полномочиями по запрету на территории РФ деятельности иностранного средства массовой информации. Такая мера будет принята при установлении факта принятия враждебных решений иностранными государствами в отношении российских СМИ, распространяемых за рубежом», — сообщается на сайте ведомства.

Исходя из правового документа, генпрокурор получает право запрещать в России деятельность иностранного СМИ в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом. Кроме того, он получит право лишать СМИ лицензии за распространение противоправной, опасной, недостоверной информации. Особенно, если она направлена на дискредитацию российской армии или связана с антироссийскими санкциями. Также иностранного журналиста можно будет лишить аккредитации в случае ограничения отечественных СМИ или отдельных журналистов за рубежом.

Что касается непосредственно СМИ в России, для них предусмотрено так называемое «право на ошибку». Если определенное средство массовой информации будет замечено за нарушениями, его не сразу лишат лицензии. Кроме того, по решению Роскомнадзора даже будет возможность восстановить лицензию.

Ранее URA.RU писало, что комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству порекомендовал принять во втором чтении законопроект, согласно которому государственной изменой является переход на сторону противника в условиях вооруженных действий, участие в которых принимает Россия. Решение комитета появилось в распоряжении СМИ.

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