Свердловский губернатор вручит дипломы лучшим выпускникам УрФУ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручит дипломы ста лучшим выпускникам УрФУ. В мероприятии также примет участие ректор университета Виктор Кокшаров. Об этом сообщает пресс-служба университета в своем telegram-канале.
«Дипломы вручит губернатор: Евгений Куйвашев посетит выпускной. Ожидается, что глава региона пожмет руки ста лучшим выпускникам этого года вместе с ректором Виктором Кокшаровым», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ожидается, что выпускной для 6000 студентов состоится 2 июля. Мероприятие впервые с 2019 года пройдет без пандемийных ограничений.
Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, окончивший УрФУ, выступит на закрытом концерте для выпускников. Организаторы встречи создали группу в соцсети «ВКонтакте», в которой сообщают об этапах подготовки к празднику.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручит дипломы ста лучшим выпускникам УрФУ. В мероприятии также примет участие ректор университета Виктор Кокшаров. Об этом сообщает пресс-служба университета в своем telegram-канале. «Дипломы вручит губернатор: Евгений Куйвашев посетит выпускной. Ожидается, что глава региона пожмет руки ста лучшим выпускникам этого года вместе с ректором Виктором Кокшаровым», — говорится в сообщении пресс-службы. Ожидается, что выпускной для 6000 студентов состоится 2 июля. Мероприятие впервые с 2019 года пройдет без пандемийных ограничений. Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, окончивший УрФУ, выступит на закрытом концерте для выпускников. Организаторы встречи создали группу в соцсети «ВКонтакте», в которой сообщают об этапах подготовки к празднику.