30 июня 2022

Свердловский губернатор вручит дипломы лучшим выпускникам УрФУ

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Вручение дипломов и выпускной УрФУ. Екатеринбург, медицинская маска, масочный режим, коронавирус, окончание университета, выпускник2021
Евгений Куйвашев вручит дипломы лучшим выпускникам университета Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручит дипломы ста лучшим выпускникам УрФУ. В мероприятии также примет участие ректор университета Виктор Кокшаров. Об этом сообщает пресс-служба университета в своем telegram-канале.

«Дипломы вручит губернатор: Евгений Куйвашев посетит выпускной. Ожидается, что глава региона пожмет руки ста лучшим выпускникам этого года вместе с ректором Виктором Кокшаровым», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что выпускной для 6000 студентов состоится 2 июля. Мероприятие впервые с 2019 года пройдет без пандемийных ограничений.

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, окончивший УрФУ, выступит на закрытом концерте для выпускников. Организаторы встречи создали группу в соцсети «ВКонтакте», в которой сообщают об этапах подготовки к празднику.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручит дипломы ста лучшим выпускникам УрФУ. В мероприятии также примет участие ректор университета Виктор Кокшаров. Об этом сообщает пресс-служба университета в своем telegram-канале. «Дипломы вручит губернатор: Евгений Куйвашев посетит выпускной. Ожидается, что глава региона пожмет руки ста лучшим выпускникам этого года вместе с ректором Виктором Кокшаровым», — говорится в сообщении пресс-службы. Ожидается, что выпускной для 6000 студентов состоится 2 июля. Мероприятие впервые с 2019 года пройдет без пандемийных ограничений. Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, окончивший УрФУ, выступит на закрытом концерте для выпускников. Организаторы встречи создали группу в соцсети «ВКонтакте», в которой сообщают об этапах подготовки к празднику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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