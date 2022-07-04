Сдача в эксплуатацию отложена из-за нарушений Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Детский городок в поселке Сулея Саткинского района Челябинской области, который строили в память о погибшем год назад мальчике, не прошел приемку из-за большого количества нарушений. Сдачу городка в эксплуатацию отложили, сообщила URA.RU мать ребенка Алена.

«Нарушений много. Начиная от неправильно составленной сметы до покрытия. Должны исправлять в течение этой недели. Нам надо подписать акт приемки в течение пяти дней», — рассказала URA.RU мать погибшего мальчика, в память о котором строили городок.

Женщина отметила, что местная администрация не хочет сотрудничать с инициативной группой. По ее словам, глава поселения Вероника Губайдулина 1 июля просила подписать акт приемки незавершенного городка. После отказа глава поселения уехала со скандалом. URA.RU связалось с Губайдулиной.

«Администрация работает с подрядчиком над устранением нарушений. До конца месяца недочеты будут исправлены, и можно будет подписывать акт приемки, объявлять об официальном открытии городка. Сейчас же городок работает неофициально», — сообщила URA.RU Губайдулина.

Ранее жители Сулеи пожаловались на срыв сроков строительства детского городка в память о погибшем год назад ребенке. Тогда шестилетний мальчик упал в яму с водой и не смог из нее выбраться. Подрядчиком выступил индивидуальный предприниматель из Миасса Сергей Дружинин. Сумма контракта на строительство превысила 1 млн 160 тысяч рублей.