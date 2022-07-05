Оператор связи предложил траты на обслуживание линий электропередач определять в зависимости от веса кабеля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Свердловское предприятие «Облкоммунэнерго» отстаивает интересы потребителей и доказывает обоснованность своих тарифов для операторов связи. Сейчас вопрос рассматривают в Арбитраже Московского округа. Заседание пройдет 7 июля, говорится в картотеке суда.

Кассацию по делу подали ФАС России и компания «Дельта Телеком». «Оператор связи „Дельта Телеком“ инициировал в антимонопольной службе проверку якобы завышенных тарифов на услуги по размещению своих кабелей на опорах линий электропередач „Облкоммунэнерго“», — сообщили в энергокомпании.

Изначально ФАС встала на сторону оператора, а энергетикам назначили штраф. Компания должна была снизить тарифы. Для этого предлагалось перераспределить расходы на другие виды деятельности, а траты на обслуживание линий электропередач определять в зависимости от веса кабеля. «Большая часть платы легла бы на плечи потребителей электроэнергии, так как электрический кабель тяжелее кабеля связи», — пояснили в «Облкоммунэнерго». Чтобы исполнить решение ФАС, энергетикам пришлось бы поднять цены для других своих потребителей.

При этом источники URA.RU в сфере телекоммуникации усомнились, что сам оператор связи снизил бы цены на свои услуги. «Возможно, он даже не собирался этого делать, а лишь хотел получить дополнительную выгоду», — предположили они.

Суды первых двух инстанций встали на сторону «Облкоммунэнерго». Эксперт по жилищному праву и реформе ЖКХ Виктор Федорук также поддержал энергетиков. «Суд правильно, с моей точки зрения, постановил, что есть работа, которая не зависит от того, сколько этот кабель весит. Оператор связи хотел поиграть на весе кабеля и снизить себе цену. Хотеть не вредно», — резюмировал Федорук.

URA.RU направило запрос ООО «Дельта Телеком» и ФАС РФ с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент подготовки материала ответы не поступили.

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