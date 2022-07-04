В Екатеринбурге инкассаторы насмерть сбили женщину

04 июля 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Женщина погибла, перебегая дорогу в неположенном месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбург на дублере Сибирского тракта инкассаторская машина насмерть сбила женщину. Об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «4 июля напротив дома 26 Б по улице Новгородцевой произошло ДТП, в котором погиб пешеход. По предварительной информации водитель автомобиля „ГАЗ“ 1995 года рождения, двигаясь по дублеру Сибирского тракта со стороны 40 лет Комсомола в сторону Малышева, допустил наезд на пешехода, проезжую часть в неустановленном месте», — рассказали в ГИБДД. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи. В настоящий момент по данному факту проводится следствие. Ранее в Серове (Свердловская область) неизвестный насмерть сбил ребенка, после чего скрылся с места ДТП. Однако сотрудникам полиции удалось его задержать. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбург на дублере Сибирского тракта инкассаторская машина насмерть сбила женщину. Об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «4 июля напротив дома 26 Б по улице Новгородцевой произошло ДТП, в котором погиб пешеход. По предварительной информации водитель автомобиля „ГАЗ“ 1995 года рождения, двигаясь по дублеру Сибирского тракта со стороны 40 лет Комсомола в сторону Малышева, допустил наезд на пешехода, проезжую часть в неустановленном месте», — рассказали в ГИБДД. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи. В настоящий момент по данному факту проводится следствие. Ранее в Серове (Свердловская область) неизвестный насмерть сбил ребенка, после чего скрылся с места ДТП. Однако сотрудникам полиции удалось его задержать.