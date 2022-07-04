В Екатеринбурге откроются филиалы турецких банков

04 июля 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге откроют один-два филиала банков Турции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ближайшее время в Екатеринбурге откроются филиалы турецких банков. Такое решение принято для удобства работы местных предпринимателей. Об этом журналистам рассказал замгубернатора Свердловской области Василий Козлов. «В 2019 году на этой же выставке нашим партнером была Турецкая Республика. Мы подняли контакты, возобновили возможности. Поверьте, мы сейчас находимся в хорошей стадии переговоров. <…> Я не исключаю, что в ближайшее время мы откроем здесь в Екатеринбурге один-два филиала турецких банков. Для того, чтобы нашим предприятиям было удобнее работать», — сказал Козлов журналистам ТАСС. Также власти региона планируют оптимизировать логистику между областью и Турцией. «Есть объективные сложности в этой части, однако турецкие партнеры заинтересованы в сотрудничестве», — цитирует Козлова ТАСС. Оптимизация логистики также обсуждается с Пакистаном и странами Южной Америки. Выставка «Иннопром-2022» будет проходить с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В ближайшее время в Екатеринбурге откроются филиалы турецких банков. Такое решение принято для удобства работы местных предпринимателей. Об этом журналистам рассказал замгубернатора Свердловской области Василий Козлов. «В 2019 году на этой же выставке нашим партнером была Турецкая Республика. Мы подняли контакты, возобновили возможности. Поверьте, мы сейчас находимся в хорошей стадии переговоров. <…> Я не исключаю, что в ближайшее время мы откроем здесь в Екатеринбурге один-два филиала турецких банков. Для того, чтобы нашим предприятиям было удобнее работать», — сказал Козлов журналистам ТАСС. Также власти региона планируют оптимизировать логистику между областью и Турцией. «Есть объективные сложности в этой части, однако турецкие партнеры заинтересованы в сотрудничестве», — цитирует Козлова ТАСС. Оптимизация логистики также обсуждается с Пакистаном и странами Южной Америки. Выставка «Иннопром-2022» будет проходить с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных событий выставки.