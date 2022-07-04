Суд выселил секс-шоп из здания в центре Екатеринбурга

05 июля 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

Магазин «Казанова 69» находится в самом центре Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Алексей Колчин © URA.RU Арбитражный суд Свердловской области обязал секс-шоп «Казанова 69» освободить помещение в старинном особняке в центре Екатеринбурга. Распорядительная дирекция мингосимущества Свердловской области (МУГИСО) подала иск об освобождении помещений на углу улиц Карла-Либкнехта и Малышева, а 27 июня суд удовлетворил исковые требования региональных властей. «Обязать индивидуального предпринимателя Алексея Баталова (до 15 декабря 2021 года являлся директором ООО „Казанова“) освободить занимаемые нежилые помещения, общей площадью 55,8 кв. м, расположенные в здании по адресу: Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта,2 / Малышева, 47. И взыскать с него 6000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины», — говорится в решении суда. В компании «Казанова-69» сообщили, что съезжать они не планируют. «Как известно, в судах есть несколько инстанций. Это решение, соответственно, будет обжаловано, вплоть до Верховного Суда. Поэтому переезд не запланирован. В любом случае компания всегда плотно занимается подбором новых помещений для развития сети», — цитирует «Коммерсант» компанию. Оспорить такое решение у магазина не получится, — считает руководитель екатеринбургского офиса юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков «Строго говоря, закон полностью не на стороне Баталова. Договора аренды нет, судебное разбирательство завершилось не в пользу секс-шопа. Данный иск является способом принудительного исполнения судебного решения: если нет оснований занимать помещение (аренды), следует его освободить», — цитирует «Коммерсант» юриста. Один из первых секс-шопов Екатеринбурга «Казанова 69» не смог продлить договор аренды помещения, так как областные власти планируют передать часть здания международному Демидовскому фонду. Первая судебная инстанция встала на сторону магазина и обязала арендодателя заключить с «Казановой» договор, но апелляционная инстанция полностью отменила это решение. Секс-шоп не смог оспорить это решение суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Арбитражный суд Свердловской области обязал секс-шоп «Казанова 69» освободить помещение в старинном особняке в центре Екатеринбурга. Распорядительная дирекция мингосимущества Свердловской области (МУГИСО) подала иск об освобождении помещений на углу улиц Карла-Либкнехта и Малышева, а 27 июня суд удовлетворил исковые требования региональных властей. «Обязать индивидуального предпринимателя Алексея Баталова (до 15 декабря 2021 года являлся директором ООО „Казанова“) освободить занимаемые нежилые помещения, общей площадью 55,8 кв. м, расположенные в здании по адресу: Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта,2 / Малышева, 47. И взыскать с него 6000 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины», — говорится в решении суда. В компании «Казанова-69» сообщили, что съезжать они не планируют. «Как известно, в судах есть несколько инстанций. Это решение, соответственно, будет обжаловано, вплоть до Верховного Суда. Поэтому переезд не запланирован. В любом случае компания всегда плотно занимается подбором новых помещений для развития сети», — цитирует «Коммерсант» компанию. Оспорить такое решение у магазина не получится, — считает руководитель екатеринбургского офиса юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артем Комсюков «Строго говоря, закон полностью не на стороне Баталова. Договора аренды нет, судебное разбирательство завершилось не в пользу секс-шопа. Данный иск является способом принудительного исполнения судебного решения: если нет оснований занимать помещение (аренды), следует его освободить», — цитирует «Коммерсант» юриста. Один из первых секс-шопов Екатеринбурга «Казанова 69» не смог продлить договор аренды помещения, так как областные власти планируют передать часть здания международному Демидовскому фонду. Первая судебная инстанция встала на сторону магазина и обязала арендодателя заключить с «Казановой» договор, но апелляционная инстанция полностью отменила это решение. Секс-шоп не смог оспорить это решение суда.