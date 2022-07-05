Собчак отреагировала на возмущения ресторатора из Екатеринбурга

06 июля 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

Собчак обратила внимание, что импорт красной рыбы уменьшился в шесть раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Журналистка Ксения Собчак прокомментировала видео екатеринбургского ресторатора Ивана Зайченко, показавшего лосося, на котором видны синяки и личинки под кожей рыбы. Такой продукт на пробу прислал в заведение Зайченко один из поставщиков. Свое мнение Собчак опубликовала в telegram-канале «Кровавая барыня». «На видео — красная рыба с червями и синяками, которую получил от поставщиков ресторатор из Екатеринбурга Иван Зайченко („Сушкоф и Дель Песто“ и „Жизньмарт“). И вы спросите, где Екатеринбург, а где вы? А рядом, рядом», — пишет журналистка. После чего она рассуждает, что с начала спецоперации на Украине из-за проблем с поставками импорт красной рыбы в России уменьшился в шесть раз, а цены на нее выросли в два раза. Телеведущая также подчеркнула, что по этой же причине российские заведения сейчас работают на остатках. «Выходов из ситуации два: либо сократить закупку красной рыбы и повысить цены на блюда с ней, либо совсем отказаться от блюд с лососем и заменить их на карельскую и турецкую форель», — подытожила Собчак. Ранее ресторатор Иван Зайченко опубликовал видео с образцом лосося, который ему прислал поставщик, чтобы в дальнейшем начать сотрудничество с бизнесменом. Однако при проверке сотрудники обнаружили на рыбе синие пятна и личинки насекомых. В результате ресторатор рыбу выбросил и вернул деньги за образец. Поиски нового поставщика он начал после того, как у него возникли проблемы с поставками красной рыбы на фоне санкций, введенных из-за начала спецоперации на Украине. Такую рыбу прислали ресторатору в качестве образца Скриншот из видео Ивана Зайченко Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала видео екатеринбургского ресторатора Ивана Зайченко, показавшего лосося, на котором видны синяки и личинки под кожей рыбы. Такой продукт на пробу прислал в заведение Зайченко один из поставщиков. Свое мнение Собчак опубликовала в telegram-канале «Кровавая барыня». «На видео — красная рыба с червями и синяками, которую получил от поставщиков ресторатор из Екатеринбурга Иван Зайченко („Сушкоф и Дель Песто“ и „Жизньмарт“). И вы спросите, где Екатеринбург, а где вы? А рядом, рядом», — пишет журналистка. После чего она рассуждает, что с начала спецоперации на Украине из-за проблем с поставками импорт красной рыбы в России уменьшился в шесть раз, а цены на нее выросли в два раза. Телеведущая также подчеркнула, что по этой же причине российские заведения сейчас работают на остатках. «Выходов из ситуации два: либо сократить закупку красной рыбы и повысить цены на блюда с ней, либо совсем отказаться от блюд с лососем и заменить их на карельскую и турецкую форель», — подытожила Собчак. Ранее ресторатор Иван Зайченко опубликовал видео с образцом лосося, который ему прислал поставщик, чтобы в дальнейшем начать сотрудничество с бизнесменом. Однако при проверке сотрудники обнаружили на рыбе синие пятна и личинки насекомых. В результате ресторатор рыбу выбросил и вернул деньги за образец. Поиски нового поставщика он начал после того, как у него возникли проблемы с поставками красной рыбы на фоне санкций, введенных из-за начала спецоперации на Украине.