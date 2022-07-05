Нападавшего ищет полиция Фото: Илья Московец © URA.RU

В Карталах (Челябинская область) налетчик напал на продуктовый киоск и проломил продавцу голову кирпичом. Об этом URA.RU сообщили журналисты газеты «Карталинская новь», в редакцию которой обратились очевидцы.

«Утром 6 июля мужчина зашел в киоск на перекрестке улиц Ленина и Калмыкова и напал на женщину-продавца, ей вызвали скорую помощь. Бабушка-очевидец говорит, что знает нападавшего, это местный наркозависимый мужчина, его ищет полиция», — рассказали журналисты.

В пресс-службе ГУ МВД региона информацию прокомментируют позднее. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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