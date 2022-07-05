05 июля 2022

В челябинском городе налетчик проломил голову продавцу киоска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полиция
Нападавшего ищет полиция Фото:

В Карталах (Челябинская область) налетчик напал на продуктовый киоск и проломил продавцу голову кирпичом. Об этом URA.RU сообщили журналисты газеты «Карталинская новь», в редакцию которой обратились очевидцы.

«Утром 6 июля мужчина зашел в киоск на перекрестке улиц Ленина и Калмыкова и напал на женщину-продавца, ей вызвали скорую помощь. Бабушка-очевидец говорит, что знает нападавшего, это местный наркозависимый мужчина, его ищет полиция», — рассказали журналисты.

В пресс-службе ГУ МВД региона информацию прокомментируют позднее. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавшую продавщицу увезли в больницу

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В Карталах (Челябинская область) налетчик напал на продуктовый киоск и проломил продавцу голову кирпичом. Об этом URA.RU сообщили журналисты газеты «Карталинская новь», в редакцию которой обратились очевидцы. «Утром 6 июля мужчина зашел в киоск на перекрестке улиц Ленина и Калмыкова и напал на женщину-продавца, ей вызвали скорую помощь. Бабушка-очевидец говорит, что знает нападавшего, это местный наркозависимый мужчина, его ищет полиция», — рассказали журналисты. В пресс-службе ГУ МВД региона информацию прокомментируют позднее. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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