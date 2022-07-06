И лебеди, и их спасатели запутались в рыболовных сетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чебаркульском районе Челябинской области двое мужчин погибли, спасая лебедей, попавших в рыболовные сети. Об этом сообщает миасский пожарно-спасательный гарнизон на своей странице во «ВКонтакте».

«Вечером 6 июля на пруду в поселке Мирный местные жители увидели с берега двух запутавшихся в рыболовных сетях лебедей. Один из мужчин бросился в воду на помощь птицам, однако запутался сам. Ему на помощь поспешил другой мужчина, но, к сожалению, также не смог выбраться из воды», — говорится в сообщении.

Тело одного из погибших доставил на берег очевидец трагедии. Тело второго извлекли из воды и доставили на берег сотрудники 48-й пожарно-спасательной части.

По данным URA.RU от собственных источников, одному из погибших было 55 лет, второму — 64 года. В сетях они запутались в 50 метрах от берега на пруду Дальнем. О судьбе лебедей информации нет.

Спасатели достали тела погибших из воды Миасский пожарно-спасательный гарнизон, «ВКонтакте»

Небольшой пруд оказался заполнен рыболовными сетями Миасский пожарно-спасательный гарнизон, «ВКонтакте»