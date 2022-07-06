06 июля 2022

Двое челябинцев утонули, спасая лебедей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , мчс, спасательный круг, море, озеро, спасатель, водоем, вода
И лебеди, и их спасатели запутались в рыболовных сетях Фото:

В Чебаркульском районе Челябинской области двое мужчин погибли, спасая лебедей, попавших в рыболовные сети. Об этом сообщает миасский пожарно-спасательный гарнизон на своей странице во «ВКонтакте».

«Вечером 6 июля на пруду в поселке Мирный местные жители увидели с берега двух запутавшихся в рыболовных сетях лебедей. Один из мужчин бросился в воду на помощь птицам, однако запутался сам. Ему на помощь поспешил другой мужчина, но, к сожалению, также не смог выбраться из воды», — говорится в сообщении.

Тело одного из погибших доставил на берег очевидец трагедии. Тело второго извлекли из воды и доставили на берег сотрудники 48-й пожарно-спасательной части.

По данным URA.RU от собственных источников, одному из погибших было 55 лет, второму — 64 года. В сетях они запутались в 50 метрах от берега на пруду Дальнем. О судьбе лебедей информации нет.

Спасатели достали тела погибших из воды
Небольшой пруд оказался заполнен рыболовными сетями

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В Чебаркульском районе Челябинской области двое мужчин погибли, спасая лебедей, попавших в рыболовные сети. Об этом сообщает миасский пожарно-спасательный гарнизон на своей странице во «ВКонтакте». «Вечером 6 июля на пруду в поселке Мирный местные жители увидели с берега двух запутавшихся в рыболовных сетях лебедей. Один из мужчин бросился в воду на помощь птицам, однако запутался сам. Ему на помощь поспешил другой мужчина, но, к сожалению, также не смог выбраться из воды», — говорится в сообщении. Тело одного из погибших доставил на берег очевидец трагедии. Тело второго извлекли из воды и доставили на берег сотрудники 48-й пожарно-спасательной части. По данным URA.RU от собственных источников, одному из погибших было 55 лет, второму — 64 года. В сетях они запутались в 50 метрах от берега на пруду Дальнем. О судьбе лебедей информации нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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