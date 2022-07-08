Русские хакеры нашли тысячи уголовников и наркоманов в рядах ВСУ

Это уже второй пакет данных о ГУР, которые публикует хакерская группировка RaHDit Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Хакеры из группировки RaHDit опубликовала новые данные Главном управлении разведки (ГУР) военного ведомства Украины. Судя по ним, среди сотрудничающих с ГУР есть наркоманы, судимые за изнасилования, разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков и прочее.

«Новые опубликованные данные содержат, в том числе, криминальные характеристики сотрудников. Среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования. Есть информация о родственниках сотрудников ГУР, совместно проживающих с ними, а также лицах, получавших различные выплаты со счетов управления», — пишет РИА «Новости». В RaHDit отметили, что не собираются афишировать данные о несовершеннолетних родственниках сотрудников украинской военной разведки.

Вторая часть документов касается 2500 человек. RaHDit в среду опубликовали первую часть данных о сотрудниках украинской разведки. По словам хакеров, данные сведения были переданы в правоохранительные органы.

Ранее российская хакерская группировка RaHDit опубликовала данные тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. По словам самих хакеров, взломать базу разведывательных данных удалось благодаря изъянам в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве. В числе рассекреченных разведчиков есть представители посольских резидентур в Индии, России, Италии, Турции, Иране, Австрии, Вьетнаме и ЮАР. Кроме того, в списке есть данные кураторов разведки в Польше, Болгарии, Венгрии и Словакии.

Ранее участник группировки RaHDIt заявил, что в результате проведенной в марте кибератаки хакерами было взломано более 700 сайтов украинских государственных органов. В настоящее время на территории Украины проводится специальная операция РФ по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

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