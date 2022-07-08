Боксер из Екатеринбурга опубликовал видео перед долгожданным боем

08 июля 2022 в 20:19 Размер текста - 17 +

Топовые кикбоксеры России встретятся 9 июля в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU Звезда России, чемпион Екатеринбурга Магомед Курбанов опубликовал профайл к главному бою RCC Boxing Promotions, который состоится 9 июля 2022. Об этом сообщила пресс-служба Академии единоборств РМК. «Все свои бои я провел в Екатеринбурге. Меня считают домашним чемпионом, мне это не обидно. Здесь я стал отцом троих детей, старший сын у меня уже идет по моим стопам. Я горд и очень счастлив, что он выбрал такую дорогу. Чемпион Екатеринбурга — не обидно, я люблю этот город, и я докажу что в этом городе можно воспитать победителя», — приводятся слова спортсмена в видео. Ранее URA.RU писало, что на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге 9 июля состоится бой Магомеда Курбанова против Патрика Тейшейры, который возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Встреча отложилась на полгода из-за того, что в день боя Курбанову стало плохо и у него поднялась температура. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Звезда России, чемпион Екатеринбурга Магомед Курбанов опубликовал профайл к главному бою RCC Boxing Promotions, который состоится 9 июля 2022. Об этом сообщила пресс-служба Академии единоборств РМК. «Все свои бои я провел в Екатеринбурге. Меня считают домашним чемпионом, мне это не обидно. Здесь я стал отцом троих детей, старший сын у меня уже идет по моим стопам. Я горд и очень счастлив, что он выбрал такую дорогу. Чемпион Екатеринбурга — не обидно, я люблю этот город, и я докажу что в этом городе можно воспитать победителя», — приводятся слова спортсмена в видео. Ранее URA.RU писало, что на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге 9 июля состоится бой Магомеда Курбанова против Патрика Тейшейры, который возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Встреча отложилась на полгода из-за того, что в день боя Курбанову стало плохо и у него поднялась температура.