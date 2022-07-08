Екатеринбуржец выставил на продажу гусеничный транспортер. Фото 09 июля 2022 в 13:21 Размер текста - 17 + На Avito появилось объявление о продаже вездехода ГАЗ-71 (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Екатеринбурга выставил на продажу вездеход ГАЗ-71 в рабочем состоянии. Мужчина просит за него 380 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «Продается вездеход ГАЗ-71. Стоит на учете, в рабочем состоянии. […] Радиатор от трактора трехрядный плюс электровентилятор. Косметический ремонт не помешает. Использовалась для перевозки и размотки барабанов с кабелем. Продаю ввиду завершения работы. Торг уместен», — говорится в объявлении. За машину владелец просит 380 тысяч рублей. Вездеход ГАЗ-71 разработали на Горьковском автозаводе. Это плавающая снегоболотоходная гусеничная машина грузоподъемностью в тонну. Предназначена для перевозки личного состава, различных грузов, буксировки прицепов. На Avito есть несколько объявлений о продаже вездеходов ГАЗ-71 в Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о жителе региона, который продавал танк Т-60. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» . Житель Екатеринбурга выставил на продажу вездеход ГАЗ-71 в рабочем состоянии. Мужчина просит за него 380 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «Продается вездеход ГАЗ-71. Стоит на учете, в рабочем состоянии. […] Радиатор от трактора трехрядный плюс электровентилятор. Косметический ремонт не помешает. Использовалась для перевозки и размотки барабанов с кабелем. Продаю ввиду завершения работы. Торг уместен», — говорится в объявлении. За машину владелец просит 380 тысяч рублей. Вездеход ГАЗ-71 разработали на Горьковском автозаводе. Это плавающая снегоболотоходная гусеничная машина грузоподъемностью в тонну. Предназначена для перевозки личного состава, различных грузов, буксировки прицепов. На Avito есть несколько объявлений о продаже вездеходов ГАЗ-71 в Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало о жителе региона, который продавал танк Т-60. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям