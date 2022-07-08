Вице-премьер Хуснуллин дал кредит мэру из ХМАО

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин одобрил кредит для Сургутского района Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель правительственной комиссии, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин одобрил заявку главы Сургутского района Андрея Трубецкого на предоставление кредита в размере 1.2 млрд рублей. Средства пойдут на реконструкцию канализационно-очистных сооружений поселка Федоровский, рассказал Трубецкой на брифинге.

«Правительственная комиссия под председательством вице-премьера Хуснуллина одобрила заявку Сургутского района на реконструкцию очистных сооружений поселка Федоровский. На сегодняшний день это самая большая заявка среди муниципальных образований Югры из фонда национального благосостояния», — рассказал Трубецкой журналистам.

По словам главы района, реконструкция сооружений в Федоровском назрела давно, старые очистные сооружения наносят ущерб окружающей среде примерно на 230 млн в год. Реконструкция очистных сооружений позволит повысить надежность системы водоотведения поселения и обеспечить 23,7 тыс. человек качественной услугой водоотведение.

Стоимость проекта — 1,27 млрд рублей, из них 80% заемные средства фонда, оставшиеся 20% в сумме 254 млн рублей планируется предусмотреть в бюджете Сургутского района. Срок реализации проекта — 2022—2023 годы.

Ранее URA.RU рассказало о том, что Хуснуллин одобрил кредит для ХМАО в размере 2,9 млрд рублей. Средства пойдут на проекты по сооружению очистных сооружений, создание промышленной площадки в городе Нягани, а также для строительства инфраструктуры научно-технологического центра в Сургуте.

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