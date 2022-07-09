В свердловском поселке теленок провалился в туалет. Видео, фото

10 июля 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

Житель поселка Ертарский ранним утром нашел в уличном туалете теленка (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Теленок провалился в деревянный уличный туалет в поселке Ертарский Тугулымского района (Свердловская область). Информация об этом появилась в чате местных жителей, сообщили URA.RU читатели. «Кто потерял? Обнаружил в деревянном туалете в 7:00 утра на улице Школьной», — написал в чате один из местных жителей. Позднее там же появилась информация, что теленка достали, с ним все хорошо. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Ертарский оборвавшийся электрический провод упал на коров, от удара током животные погибли. Местные жители жалуются на администрацию поселка. По их словам, нет выпаса скота, поэтому животные ходят по району без надзора. Корреспондент URA.RU отправлял запрос в администрацию Тугулымского городского округа, но ответ так и не поступил. Теленок провалился в уличный туалет Фото: читатель URA.RU Инцидент произошел по улице Школьной в поселке Ертарский Фото: читатель URA.RU Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Теленок провалился в деревянный уличный туалет в поселке Ертарский Тугулымского района (Свердловская область). Информация об этом появилась в чате местных жителей, сообщили URA.RU читатели. «Кто потерял? Обнаружил в деревянном туалете в 7:00 утра на улице Школьной», — написал в чате один из местных жителей. Позднее там же появилась информация, что теленка достали, с ним все хорошо. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Ертарский оборвавшийся электрический провод упал на коров, от удара током животные погибли. Местные жители жалуются на администрацию поселка. По их словам, нет выпаса скота, поэтому животные ходят по району без надзора. Корреспондент URA.RU отправлял запрос в администрацию Тугулымского городского округа, но ответ так и не поступил.