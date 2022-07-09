09 июля 2022

В свердловском поселке теленок провалился в туалет. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сельхозпредприятие «Росток». Магнитогорск, теленок, морда, животноводство
Житель поселка Ертарский ранним утром нашел в уличном туалете теленка (фото из архива) Фото:

Теленок провалился в деревянный уличный туалет в поселке Ертарский Тугулымского района (Свердловская область). Информация об этом появилась в чате местных жителей, сообщили URA.RU читатели.

«Кто потерял? Обнаружил в деревянном туалете в 7:00 утра на улице Школьной», — написал в чате один из местных жителей. Позднее там же появилась информация, что теленка достали, с ним все хорошо.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Ертарский оборвавшийся электрический провод упал на коров, от удара током животные погибли. Местные жители жалуются на администрацию поселка. По их словам, нет выпаса скота, поэтому животные ходят по району без надзора. Корреспондент URA.RU отправлял запрос в администрацию Тугулымского городского округа, но ответ так и не поступил.

Теленок провалился в уличный туалет
Фото:
Инцидент произошел по улице Школьной в поселке Ертарский
Фото:

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Теленок провалился в деревянный уличный туалет в поселке Ертарский Тугулымского района (Свердловская область). Информация об этом появилась в чате местных жителей, сообщили URA.RU читатели. «Кто потерял? Обнаружил в деревянном туалете в 7:00 утра на улице Школьной», — написал в чате один из местных жителей. Позднее там же появилась информация, что теленка достали, с ним все хорошо. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Ертарский оборвавшийся электрический провод упал на коров, от удара током животные погибли. Местные жители жалуются на администрацию поселка. По их словам, нет выпаса скота, поэтому животные ходят по району без надзора. Корреспондент URA.RU отправлял запрос в администрацию Тугулымского городского округа, но ответ так и не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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