Детей в екатеринбургских садиках кормили опасным сыром

В детские сады Екатеринбурга поставляли некачественную молочную продукцию Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В детские сады Екатеринбурга поставляли некачественную молочную продукцию. Речь идет о сыре. Товар доставляли из Удмуртской Республики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

«Из Удмуртской Республики в детские сады Екатеринбурга поступал сыр без подтверждения безопасности. Выявлено нарушение при создании производственного сертификата на молочную продукцию. В сопроводительных документах фирм-перевозчиков и компании-производителя отсутствуют результаты лабораторных исследований. Нарушителям выданы предупреждения», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что фальсифицированные плавленый и «Голландский» сыры в магазинах региона выявил «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». Из шести отобранных проб производителей фальсифицированными оказались две.