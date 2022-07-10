10 июля 2022

Детей в екатеринбургских садиках кормили опасным сыром

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по частной сыроварне
В детские сады Екатеринбурга поставляли некачественную молочную продукцию Фото:

В детские сады Екатеринбурга поставляли некачественную молочную продукцию. Речь идет о сыре. Товар доставляли из Удмуртской Республики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

«Из Удмуртской Республики в детские сады Екатеринбурга поступал сыр без подтверждения безопасности. Выявлено нарушение при создании производственного сертификата на молочную продукцию. В сопроводительных документах фирм-перевозчиков и компании-производителя отсутствуют результаты лабораторных исследований. Нарушителям выданы предупреждения», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что фальсифицированные плавленый и «Голландский» сыры в магазинах региона выявил «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». Из шести отобранных проб производителей фальсифицированными оказались две.

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В детские сады Екатеринбурга поставляли некачественную молочную продукцию. Речь идет о сыре. Товар доставляли из Удмуртской Республики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. «Из Удмуртской Республики в детские сады Екатеринбурга поступал сыр без подтверждения безопасности. Выявлено нарушение при создании производственного сертификата на молочную продукцию. В сопроводительных документах фирм-перевозчиков и компании-производителя отсутствуют результаты лабораторных исследований. Нарушителям выданы предупреждения», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что фальсифицированные плавленый и «Голландский» сыры в магазинах региона выявил «Свердловский референтный центр Россельхознадзора». Из шести отобранных проб производителей фальсифицированными оказались две.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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