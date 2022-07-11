Из-за жары пермским предприятиям продлили особый режим

Промышленников обязали снизить выбросы в атмосферу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для промышленных предприятий Перми и Березников продлили особый режим, во время которого они обязаны снизить выбросы в атмосферу. Причиной ограничений стала жаркая погода, которая установилась в Прикамье в последние дни, сообщили в природоохранной прокуратуре.

«Метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, продлены до 10 часов 13.07.2022 для городов Пермь и Березники. Предприятия, эксплуатирующие объекты негативного воздействия I, II, III категорий, обязаны принять меры к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», — сообщается на сайте надзорного ведомства.

Как сообщало URA.RU, особый режим был введен вечером 8 июля. Предполагалось, что он будет действовать до вечера 11 числа. За его нарушение промышленникам грозит штраф до 100 тысяч рублей. В Перми 11 июля был побит температурный рекорд июля 1936 года. Воздух в городе прогрелся до отметки 31,9 градуса. Глава Прикамья Дмитрий Махонин до 10 сентября ввел в регионе противопожарный режим в лесах.