Ящерица занесена в Красную книгу Челябинской области Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В национальном парке «Зигальга» (Челябинская область) обнаружили необычную ящерицу, длина которой достигает 60 сантиметров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе парка, ящерица принадлежит к виду веретеница ломкая, и является краснокнижной.

«Нет, это не змея, а один из самых необычных и занесенных в Красную книгу Челябинской области обитателей „Зигальги“ — ящерица веретеница ломкая. Из 45-60 сантиметров ее „роста“ до двух третей приходится на хвост», — сообщили URA.RU в пресс-службе национального парка.

В пресс-службе рассказали, что веретеницы медлительны. Возможно, все дело в костном панцире, который препятствует движению. Покровы тела хоть и выполняют функцию защиты, тормозят рептилию на открытых и ровных участках.

В конце апреля многие представители флоры и фауны «Зигальги» столкнулись с действием природной стихии — в парке произошел пожар. На борьбу с огнем потребовалось больше 12 часов. Причиной пожара мог стать костер, который не потушили сплавщики.

Ящерица очень сильно напоминает змею Фото: пресс-служба национального парка «Зигальга»