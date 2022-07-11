В ХМАО выросли цены на стройматериалы

В ХМАО увеличилась стоимость стройматериалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В ХМАО увеличилась стоимость стройматериалов. При этом цены на топливо и газ в некоторых муниципалитетах снизились. Об этом рассказал заместитель директора департамента экономического развития ХМАО Владимир Утбанов во время заседания оперативного штаба Югры.

«По результатам еженедельного мониторинга отмечается рост цен на стекло в пределах 6%. На следующие материалы от 1 до 3%: цемент, стекло листовое, вспененный полистирол для фасада, стекловата, песок, щебень определенной фракции», — сказал Утбанов.

Он добавил, что в регионе снизилась стоимость сжиженного газа и моторного топлива. До 8% снизилась стоимость газа в Ханты-Мансийске, снижение цен на топливо АИ 92, 95, 98 и дизельное топливо зафиксировано в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Лангепасе, Сургуте, Югорске, а также в Кондинском, Октябрьском, Сургутском и Советском районах.

Ранее URA.RU писало, что правительство ХМАО провело совещание с участием УФАС Югры и других надзорных ведомств. Тогда власти организовали ежедневный мониторинг цен на продукты питания и товарами первой необходимости.