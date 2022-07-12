В Челябинске назвали самые дефицитные профессии

Самыми дефицитными профессиями являются электромонтер, слесарь и арматурщик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске назвали профессии, представителей которых сегодня тяжело найти на бирже труда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, самыми дефицитными профессиями являются электромонтер, слесарь и арматурщик.

«Сейчас наиболее „дефицитными“ рабочими профессиями являются электромонтер-линейщик (коэффициент востребованности 131), слесарь-электромонтажник (100) и арматурщик (88). Также дефицит прослеживается в профессиях врача-педиатра, врача терапевта и полицейского», — сообщили URA.RU в КСП региона.

В ведомстве отметили, что среди дефицитных профессий, представители которых ценятся на бирже труда, есть и те, которые перестали быть востребованными. Так, второй год подряд самый низкий коэффициент востребованности имеют бухгалтер (0,6), юрист (0,3) и экономист (0,2).

Ранее в челябинских вузах назвали самые популярные специальности. Согласно рейтингу, который составили в учебных заведениях, чаще всего абитуриенты идут учиться по направлениям программирования, стоматологии, лингвистики, а также преподавания.