На фотовыставке посетители смогут увидеть, в каких экстремальных условиях работают священнослужители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге в культурно-просветительском центре «Царский» с 12 июля стартовала выставка фотографий «Zа Vеру и Отечество», на которой представлены кадры, демонстрирующие священников в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Фотовыставка посвящена 13-летию со дня возрождения института военного духовенства в армии и работе военных священников в зоне специальной военной операции», — рассказал помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими военно-политического управления протоиерей Андрей Канев. По его словам, благодаря этим фото жители Екатеринбурга смогут понять, насколько сильно военные интересуются верой и в каких экстремальных условиях работают священнослужители.

Всего на выставке представлено 30 работ. Посетить «Zа Vеру и Отечество» можно будет с 12 июля по 30 сентября.

Боевой дух участников спецоперации на Украине, которая проводится с целью денацификации и демилитаризации страны, поддерживают не только представители Русской православной церкви. Так, в Луганске перед военнослужащими уже выступали артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО вместе с творческими коллективами Свердловской области, с музыкальным подарком приезжала и министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

На выставке представлено около 30 работ Фото: URA.RU

Фотовыставка «Zа Vеру и Отечество» показывает, насколько важна для военнослужащих вера Фото: URA.RU

Некоторые фотографии показывают представителей духовенства в необычном ракурсе Фото: URA.RU

Все работы оформлены в рамки Фото: URA.RU