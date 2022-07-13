Екатеринбуржцам раскроют, как работают священники на спецоперации. Фото

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Визит полпреда Цуканова Николая и врио губернатора Шумкова Вадима в Далматовский монастырь. Шадринск, священники, батюшка, рпц, отец варнава
На фотовыставке посетители смогут увидеть, в каких экстремальных условиях работают священнослужители Фото:

В Екатеринбурге в культурно-просветительском центре «Царский» с 12 июля стартовала выставка фотографий «Zа Vеру и Отечество», на которой представлены кадры, демонстрирующие священников в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Фотовыставка посвящена 13-летию со дня возрождения института военного духовенства в армии и работе военных священников в зоне специальной военной операции», — рассказал помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими военно-политического управления протоиерей Андрей Канев. По его словам, благодаря этим фото жители Екатеринбурга смогут понять, насколько сильно военные интересуются верой и в каких экстремальных условиях работают священнослужители.

Всего на выставке представлено 30 работ. Посетить «Zа Vеру и Отечество» можно будет с 12 июля по 30 сентября.

Боевой дух участников спецоперации на Украине, которая проводится с целью денацификации и демилитаризации страны, поддерживают не только представители Русской православной церкви. Так, в Луганске перед военнослужащими уже выступали артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО вместе с творческими коллективами Свердловской области, с музыкальным подарком приезжала и министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

На выставке представлено около 30 работ
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Фотовыставка «Zа Vеру и Отечество» показывает, насколько важна для военнослужащих вера
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Некоторые фотографии показывают представителей духовенства в необычном ракурсе
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Все работы оформлены в рамки
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Выставка продлится до 30 сентября
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В Екатеринбурге в культурно-просветительском центре «Царский» с 12 июля стартовала выставка фотографий «Zа Vеру и Отечество», на которой представлены кадры, демонстрирующие священников в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа. «Фотовыставка посвящена 13-летию со дня возрождения института военного духовенства в армии и работе военных священников в зоне специальной военной операции», — рассказал помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими военно-политического управления протоиерей Андрей Канев. По его словам, благодаря этим фото жители Екатеринбурга смогут понять, насколько сильно военные интересуются верой и в каких экстремальных условиях работают священнослужители. Всего на выставке представлено 30 работ. Посетить «Zа Vеру и Отечество» можно будет с 12 июля по 30 сентября. Боевой дух участников спецоперации на Украине, которая проводится с целью денацификации и демилитаризации страны, поддерживают не только представители Русской православной церкви. Так, в Луганске перед военнослужащими уже выступали артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО вместе с творческими коллективами Свердловской области, с музыкальным подарком приезжала и министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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