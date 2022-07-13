Свердловчанину, выбросившему ребенка из окна, смягчили приговор

Суд трижды отправлял дело Галышева на новое рассмотрение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловчанину Степану Галышеву, который, раздражившись плачем ребенка, выбросил его в окно, снизили срок нахождения в колонии строгого на три месяца — до 8,5 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Байкаловский районный суд назначил Степану Галышеву наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в прокуратуре. После возвращения дела Свердловским областным судом срок наказания снизился на три месяца. Это уже третий пересмотр дела.

В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области URA.RU сообщили, что инцидент произошел, когда Галышев с бывшей женой и знакомым пил алкоголь. Осужденный подносил к голове младенца колонку с музыкой, из-за чего ребенок начинал плакать. Это злило Галышева, и он выгнал женщину на улицу, а сам схватил ребенка и кинул его в окно. Младенец чудом остался жив.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что Галышев ранее был судим по уголовным статьям 2014, 2017 и 2020 годах. Мужчину признавали виновным за кражи и побои.

Первый суд по делу Галышева прошел в марте 2021 года. Тогда ему назначали 8 лет и 3 месяца колонии.