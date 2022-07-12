Задержанного ФСБ челябинского силовика не выпустили из СИЗО

Задержанного ФСБ замначальника полиции из Магнитогорска оставили за решеткой (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместителя начальника полиции УМВД Магнитогорска Мурата Ахметова, задержанного сотрудниками ФСБ по подозрению во взяточничестве, не выпустили из СИЗО. Апелляцию на избранную ему меру пресечения отклонил Челябинский областной суд, сообщили 13 июля представляющие его интересы адвокаты.

«Замечания на протокол судебного заседания по избранию меры пресечения, естественно, были отклонены судьей первой инстанции, как необоснованные. Челябинский областной суд оставил без удовлетворения нашу апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Магнитогорска по избранию Ахметову М.Б. меры пресечения в виде заключения под стражу», — написал адвокат Рустам Габдулин в своем telegram-канале.

Ахметова задержали 17 июня после ряда оперативно-розыскных мероприятий. Он сразу был отстранен от службы, в отношении него ГУ МВД по региону ведется проверка.

По информации источников URA.RU в правоохранительных органах, Ахметову инкриминируют получение 100 тыс. рублей в 2014 году, когда он был оперативником полиции. Еще 625 тыс. рублей он якобы получил от того же человека в 2019—2021 годах за не привлечение к ответственности за незаконную банковскую деятельность. Сам высокопоставленный полицейский вину не признает и считает дело сфабрикованным.