Под Челябинском возведут новый микрорайон

Новый микрорайон появится возле Залесья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сосновском районе под Челябинском на торги выставлен участок под новый микрорайон площадью 26 тысяч 117 квадратных метров. Информация об этом размещена на сайте «ДОМ.РФ».

«На земельном участке допускается строительство малоэтажных многоквартирных жилых домов высотой до четырех этажей. Также разрешено обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха и размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома», — сообщается на сайте госкорпорации.

Земельный участок расположен в Сосновском районе вблизи микрорайона Залесье. Кадастровая стоимость земли на данный момент составляет 29 миллионов 89 тысяч 636 рублей. Стоимость участка повысится, как только будут объявлены торги. Сейчас объект находится в агентировании.

Земли на северо-западе областного центра и за его границами сейчас активно застраиваются. Директор по недвижимости агентства «А1» Степан Подпятников рассказал о том, что скоро недалеко от Челябинска появится новый микрорайон под названием Западный, на котором запроектированы 600 тысяч квадратных метров жилья. Это будет независимый микрорайон, построенный новым архитектором, с современными правилами застройки и благоприятной средой для проживания.

Площадь участка превышает 26 тысяч квадратных метров Скрин: «ДОМ.РФ»

Ранее торги на строительство нового микрорайона на западном берегу Шершневского водохранилища в Сосновском районе выиграла компания «Специализированный застройщик «Авенюинвест». Аукцион проводила компания АО «Дом.РФ».