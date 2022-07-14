Свердловчанин напал на покупателей «Магнита» и закидал их банками

Успокаивать мужчину пришлось сотрудникам полиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Утром 14 июля неизвестный влетел в магазин «Магнит» на ул. XXII Партсъезда, 20 и начал бросаться в других покупателей банками. На место выезжала группа быстрого реагирования, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

«Сообщение поступило в отдел полиции номер 15 в 10:10. На место выезжали сотрудники полиции. Начато проведение проверки, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — анонсировали в ведомстве.

В результате инцидента пострадал только сам нападавший. Очевидцы подозревают, что мужчина был в наркотическом опьянении. Вероятно, он порезался, так как в магазине было много крови.

На прошлой неделе URA.RU рассказывало о мужчине, обматерившем продавца в мясной лавке в Верхней Туре. Ему не понравилось, что сдачу в 15 рублей выдали бульонными кубиками. Женщине неизвестный представился сотрудником ФСБ и, уходя, пообещал наслать проверку. Был ли он трезв, доподлинно не известно.