Треть пермяков получает «серую» зарплату

Официальную зарплату получают 70% жителей Пермского края, остальным — частично или полностью платят «в конверте». Об этом сообщает портал по поиску работы hh.ru.
«Из 30% получателей „серой“ зарплаты, 18% работников получают деньги частично официально, частично в конверте. У оставшихся 12% — вся зарплата — полностью неофициальная», — уточняют специалисты портала. В сравнении с 2020 годом, количество пермяков, получавших «серую» зарплату увеличилось. Тогда «вбелую» платили 80% жителей региона и лишь 20% — «в конверте».
Чаще всего, деньги в конверте платят начинающим специалистам, студентам, сотрудникам сферы искусства и медиа, туризма и общепита. Официальную зарплату получают госслужащие, работники банковской сферы, науки и образования, добычи сырья.
Ранее URA.RU сообщало, что около половины жителей Пермского края (46%) тратят большую часть зарплаты на еду. Еще 39% основной статьей расходов назвали аренду жилья или ипотеку.
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Официальную зарплату получают 70% жителей Пермского края, остальным — частично или полностью платят «в конверте». Об этом сообщает портал по поиску работы hh.ru. «Из 30% получателей „серой“ зарплаты, 18% работников получают деньги частично официально, частично в конверте. У оставшихся 12% — вся зарплата — полностью неофициальная», — уточняют специалисты портала. В сравнении с 2020 годом, количество пермяков, получавших «серую» зарплату увеличилось. Тогда «вбелую» платили 80% жителей региона и лишь 20% — «в конверте». Чаще всего, деньги в конверте платят начинающим специалистам, студентам, сотрудникам сферы искусства и медиа, туризма и общепита. Официальную зарплату получают госслужащие, работники банковской сферы, науки и образования, добычи сырья. Ранее URA.RU сообщало, что около половины жителей Пермского края (46%) тратят большую часть зарплаты на еду. Еще 39% основной статьей расходов назвали аренду жилья или ипотеку.