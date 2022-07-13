13 июля 2022

Треть пермяков получает «серую» зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые работодатели не платят отчисления государству, предпочитая отдавать зарплату в конверте Фото:

Официальную зарплату получают 70% жителей Пермского края, остальным — частично или полностью платят «в конверте». Об этом сообщает портал по поиску работы hh.ru.

«Из 30% получателей „серой“ зарплаты, 18% работников получают деньги частично официально, частично в конверте. У оставшихся 12% — вся зарплата — полностью неофициальная», — уточняют специалисты портала. В сравнении с 2020 годом, количество пермяков, получавших «серую» зарплату увеличилось. Тогда «вбелую» платили 80% жителей региона и лишь 20% — «в конверте».

Чаще всего, деньги в конверте платят начинающим специалистам, студентам, сотрудникам сферы искусства и медиа, туризма и общепита. Официальную зарплату получают госслужащие, работники банковской сферы, науки и образования, добычи сырья.

Ранее URA.RU сообщало, что около половины жителей Пермского края (46%) тратят большую часть зарплаты на еду. Еще 39% основной статьей расходов назвали аренду жилья или ипотеку.

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Официальную зарплату получают 70% жителей Пермского края, остальным — частично или полностью платят «в конверте». Об этом сообщает портал по поиску работы hh.ru. «Из 30% получателей „серой“ зарплаты, 18% работников получают деньги частично официально, частично в конверте. У оставшихся 12% — вся зарплата — полностью неофициальная», — уточняют специалисты портала. В сравнении с 2020 годом, количество пермяков, получавших «серую» зарплату увеличилось. Тогда «вбелую» платили 80% жителей региона и лишь 20% — «в конверте». Чаще всего, деньги в конверте платят начинающим специалистам, студентам, сотрудникам сферы искусства и медиа, туризма и общепита. Официальную зарплату получают госслужащие, работники банковской сферы, науки и образования, добычи сырья. Ранее URA.RU сообщало, что около половины жителей Пермского края (46%) тратят большую часть зарплаты на еду. Еще 39% основной статьей расходов назвали аренду жилья или ипотеку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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